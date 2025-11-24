快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

AI效應 本季外幣放款有撐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增放款量收斂到1,240億元。銀行圈指出，9 月逢企業季底資金調度、美元貶值放大跌幅，屬短期現象，第4季仍有 AI 需求與出口旺季支撐，放款動能未明顯轉弱。

從近四年走勢來看，除2023年外，其餘各年9月外幣放款皆呈縮減，有兩大主因，第一，7、8月多逢企業備貨旺季與股息發放，墊高基期；第二，9 月底企業普遍提前償還跨境貸款，以調節財務結構。

以9月底匯率30.469元換算，外幣放款折合198億美元，月減20.8億美元，寫27個月最大美元減額，並終結連續半年成長，顯示剔除匯率因素後，季底還款力道強勁。

展望第4季，銀行圈認為外幣放款仍有兩大支撐。一是 AI、網通、雲端資料中心需求持續擴張，帶動上中游零組件、通信設備及PCB企業的融資需求。二是台灣出口動能維持雙位數成長，使外幣授信有基本盤。

但9、10月美國降息後，市場對12月是否再降息分歧，使企業借款的利差判斷更保守，為外幣放款增幅增添變數。

銀行圈強調，第4季向為傳統放款旺季，只要AI出口熱潮未降，供應鏈的融資需求仍將是維持外幣放款的重要動能。

財務 供應鏈 美國

延伸閱讀

美股收漲 法人：美利率政策與AI股表現牽動台股後市

人人加槓桿

投顧觀點／富邦陶治瑋：選散熱、紡織

美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

相關新聞

穩定幣納管 擬設持有上限…避免衝擊金融放款能力

我國「虛擬資產服務法」已遞交草案給行政院，其中最受矚目的穩定幣子法逐漸露出初步輪廓。據了解，主管機關正考慮比照英國做法，...

穩定幣趨普及 許嘉棟：管太嚴削減發展空間

虛擬資產在台灣愈來愈普及，不再只是科技圈或投資高手的工具。隨著金管會預告「虛擬資產服務法」草案、穩定幣子法即將上路，市場...

壽險外價金Q3暴增千億元 整體餘額達3,418億元…史上次高

壽險業今年4、5月歷經新台幣暴力升值之亂，但美國聯準會9月啟動新一波降息循環，新台幣回穩，各壽險亦動態調整避險部位，積極...

五業者海外發債衝1,355億

壽險業海外籌資再加一，繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽之後，台灣人壽也於11月亦宣布赴新加坡設SPV發債。截至目...

國銀外幣存款連三月成長 上季大增8,699億元

據金管會統計，2025年9月底國銀外幣存款餘額14兆9,181億元，單月增加710億元是近三年同期最大增額，並推動年增率...

AI效應 本季外幣放款有撐

據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。