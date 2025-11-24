快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

五業者海外發債衝1,355億

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業海外籌資再加一，繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽之後，台灣人壽也於11月亦宣布赴新加坡設SPV發債。截至目前，壽險海外發債金額加計規劃中金額，共計43.23億美元（約新台幣1,355億元）。

因應2026年將接軌IFRS 17和TW-ICS，壽險業積極發債強化資本。考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會保險局於2024年3月鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資。國泰人壽、南山人壽於2024年申請，新光人壽、富邦人壽則在今年上半年申請。

台灣人壽則在今年11月董事會通過，擬設立100%持股之Taiwan Life Singapore Pte. Ltd.，預計設立後可發行債券籌資、強化資本，而預定交易總金額2,000萬美元，待主管機關核准後匯出資本金。

截至目前，國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、南山人壽已七度赴海外發債，累計發行金額為33.23億美元，而國泰人壽董事會13日最新決議透過在新加坡設立的100％持有之SPV以公開募集的方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限10億美元，將視市場狀況一次或分次發行。

保險 台灣人 新加坡

延伸閱讀

展現永續健康力！南山人壽董事長尹崇堯親自率團　前進巴西參與COP30

路跑／南山人壽台北國道馬拉松明年3月登場 首設四人驅動組

六大壽險「股海撈金」 10月大賺394億元、年增近3倍

台北國際金融博覽會／南山人壽強打長壽商品

相關新聞

穩定幣納管 擬設持有上限…避免衝擊金融放款能力

我國「虛擬資產服務法」已遞交草案給行政院，其中最受矚目的穩定幣子法逐漸露出初步輪廓。據了解，主管機關正考慮比照英國做法，...

穩定幣趨普及 許嘉棟：管太嚴削減發展空間

虛擬資產在台灣愈來愈普及，不再只是科技圈或投資高手的工具。隨著金管會預告「虛擬資產服務法」草案、穩定幣子法即將上路，市場...

壽險外價金Q3暴增千億元 整體餘額達3,418億元…史上次高

壽險業今年4、5月歷經新台幣暴力升值之亂，但美國聯準會9月啟動新一波降息循環，新台幣回穩，各壽險亦動態調整避險部位，積極...

五業者海外發債衝1,355億

壽險業海外籌資再加一，繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽之後，台灣人壽也於11月亦宣布赴新加坡設SPV發債。截至目...

國銀外幣存款連三月成長 上季大增8,699億元

據金管會統計，2025年9月底國銀外幣存款餘額14兆9,181億元，單月增加710億元是近三年同期最大增額，並推動年增率...

AI效應 本季外幣放款有撐

據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。