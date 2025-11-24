五業者海外發債衝1,355億

壽險業海外籌資再加一，繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽之後，台灣人壽也於11月亦宣布赴新加坡設SPV發債。截至目前，壽險海外發債金額加計規劃中金額，共計43.23億美元（約新台幣1,355億元）。

因應2026年將接軌IFRS 17和TW-ICS，壽險業積極發債強化資本。考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會保險局於2024年3月鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資。國泰人壽、南山人壽於2024年申請，新光人壽、富邦人壽則在今年上半年申請。

台灣人壽則在今年11月董事會通過，擬設立100%持股之Taiwan Life Singapore Pte. Ltd.，預計設立後可發行債券籌資、強化資本，而預定交易總金額2,000萬美元，待主管機關核准後匯出資本金。

截至目前，國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、南山人壽已七度赴海外發債，累計發行金額為33.23億美元，而國泰人壽董事會13日最新決議透過在新加坡設立的100％持有之SPV以公開募集的方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限10億美元，將視市場狀況一次或分次發行。