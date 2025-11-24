壽險外價金Q3暴增千億元 整體餘額達3,418億元…史上次高

壽險業今年4、5月歷經新台幣暴力升值之亂，但美國聯準會9月啟動新一波降息循環，新台幣回穩，各壽險亦動態調整避險部位，積極充實外匯價格變動準備金。根據壽險業第3季財報，整體外匯價格變動準備金第3季底餘額達3,418.8億元，創下史上次高，單季增加逾千億元。

以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額在770億元之上，而六大壽險餘額皆超過百億元，另外，資產較多的三商美邦人壽、遠雄人壽都有超過百億元。

新台幣意外強升，衍生出匯損受災產業，首當其衝為擁有龐大海外資產的壽險業，原先外匯準備金餘額從2024年底的2,195.8億元，到今年3月底累積餘額為2,836億元，但4、5月歷經新台幣暴力升值下，外價金急速掉落、一度掉到188億元，幾乎燒光。為幫助壽險業度過難關，金管會宣布暫行措施，放寬保單責任準備金計提基礎，也讓壽險外匯準備金水庫暴漲，6、7月回升到2,300億元以上的水位，而8月更增加至3,726億元，創史上最高水位。

壽險外匯價格變動準備金餘額概況

根據壽險業第3季財報，整體外匯價格變動準備金第3季底餘額達3,418.8億元，僅次於今年8月，較第2季底的2,335億元增加1,083億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額達770.1億元，新光人壽則以740.8億元居次，其他國泰人壽558億元、凱基人壽295.7億元、南山人壽255.6億元、台灣人壽176.1億元，前六大壽險皆超過百億元。另外，資產較多的三商美邦人壽、遠雄人壽外價金餘額分別為241.5億元、148.4億元；中華郵政餘額為65.1億元。

有關匯率波動對於壽險業的影響，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，壽險業在5月過後陸續採用外匯準備金新制、增提準備金後，整體量能顯著提升，且年底還會再增提30%，新台幣升值風險均在可控範圍。

富邦人壽日前也表示，外價金達高水位，因而避險操作更具彈性，美國聯準會後續降息態度轉趨保守，10月美元兌台幣升值0.92%，有助壽險公司持續累積外價金，後續仍將動態調整避險部位。

台灣人壽表示，採外價金新制後，匯率變動造成損益數會從外價金吸收，後續會依據市場變動調整避險比重，預估新台幣變動在2元以內都不會對台壽損益產生影響。