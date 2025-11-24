快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

保險小百科／房貸壽險解約 注意相關權益

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

為保障民眾向銀行申辦購屋借款後的家庭生活經濟安定，部分銀行在辦理房屋貸款時會建議借款人投保房貸壽險，金管會提醒消費者，房貸壽險並非法令強制投保項目，銀行亦不得以此作為核准房貸必要條件，民眾投保前應確實評估是否有需求。

另外，由於房貸壽險的被保險人通常為借款人本人，而保險受益人為放款銀行，保險金主要用於清償借款人未償還的房屋貸款，並非留給家屬作為生活補助，因此若民眾欲為家人未來生活提供保障，應另行規劃其他保險保障。

金管會指出，房貸壽險可能採用遞減型保額設計，隨著貸款本息逐年償還，所需的保障金額逐漸減少，因此，保險金額逐年下降，此類保障功能與一般保額固定之壽險不同。保費繳款方式可選擇一次繳清或分期繳。

此外，如果民眾提前還款房貸或進行轉貸，若要終止房貸壽險保單，應主動了解解約影響，例如解約後得領取解約金高低、解約後重新投保另一房貸壽險因年齡較大保費可能較貴等，避免權益受損。

房貸 壽險 保險金

延伸閱讀

央行限貸令影響！媒體人買2千萬宅面臨斷頭 專家：救救金龍海嘯孤兒

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

1年半還清3000萬房貸！ 陳沂親曝「不消費」理財法

相關新聞

穩定幣納管 擬設持有上限…避免衝擊金融放款能力

我國「虛擬資產服務法」已遞交草案給行政院，其中最受矚目的穩定幣子法逐漸露出初步輪廓。據了解，主管機關正考慮比照英國做法，...

穩定幣趨普及 許嘉棟：管太嚴削減發展空間

虛擬資產在台灣愈來愈普及，不再只是科技圈或投資高手的工具。隨著金管會預告「虛擬資產服務法」草案、穩定幣子法即將上路，市場...

壽險外價金Q3暴增千億元 整體餘額達3,418億元…史上次高

壽險業今年4、5月歷經新台幣暴力升值之亂，但美國聯準會9月啟動新一波降息循環，新台幣回穩，各壽險亦動態調整避險部位，積極...

五業者海外發債衝1,355億

壽險業海外籌資再加一，繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽之後，台灣人壽也於11月亦宣布赴新加坡設SPV發債。截至目...

國銀外幣存款連三月成長 上季大增8,699億元

據金管會統計，2025年9月底國銀外幣存款餘額14兆9,181億元，單月增加710億元是近三年同期最大增額，並推動年增率...

AI效應 本季外幣放款有撐

據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。