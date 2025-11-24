保險小百科／房貸壽險解約 注意相關權益

為保障民眾向銀行申辦購屋借款後的家庭生活經濟安定，部分銀行在辦理房屋貸款時會建議借款人投保房貸壽險，金管會提醒消費者，房貸壽險並非法令強制投保項目，銀行亦不得以此作為核准房貸必要條件，民眾投保前應確實評估是否有需求。

另外，由於房貸壽險的被保險人通常為借款人本人，而保險受益人為放款銀行，保險金主要用於清償借款人未償還的房屋貸款，並非留給家屬作為生活補助，因此若民眾欲為家人未來生活提供保障，應另行規劃其他保險保障。

金管會指出，房貸壽險可能採用遞減型保額設計，隨著貸款本息逐年償還，所需的保障金額逐漸減少，因此，保險金額逐年下降，此類保障功能與一般保額固定之壽險不同。保費繳款方式可選擇一次繳清或分期繳。

此外，如果民眾提前還款房貸或進行轉貸，若要終止房貸壽險保單，應主動了解解約影響，例如解約後得領取解約金高低、解約後重新投保另一房貸壽險因年齡較大保費可能較貴等，避免權益受損。