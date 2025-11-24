專家教你保／善用保險傳承資產 四大優勢

根據內政部公布最新戶口統計資料，截至2025年9月底，台灣人口數為2,331萬7,031人，已連續21個月負成長；9月新生兒共8,603人，較去年同期減少3,189人；65歲以上人口數為461萬6,884人，占台灣人口數19.8%，逼近「超高齡社會」定義標準20%。

顯示高齡少子化成為台灣社會共同面對課題；多數財富管理客戶在累積財富以外，更關心如何妥善做好資產規畫分配，創造富過三代傳承最佳效果。

依據民法第1,138條規定，法定繼承人除了配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母等順位繼承人具有應繼分及特留分的遺產分配權利；然而法律權利不等於客戶資產分配最佳方案，客戶希望達成資產留得多、分得好、用得久的目標。

善用保險做好資產傳承是近年來銀行高資產客戶規劃的首選，主要是保險具備下列優勢：

一、善用保險保障倍數，創造資產倍數傳承：購買高倍數身故給付保障型商品，可透過分期繳納保費創造資產放大槓桿效果。

二、保留資產掌控權指定身故受益人，分配效果快易通：要保人可指定身故受益人不受法定繼承人約束，投保後仍可依需求或關係人變化，進行受益人變更；資產分配具備彈性，可降低家產糾紛、分配不受特留分約束等優勢。

三、保險理賠快現金，創造納稅來源：受益人備妥申請文件後保險公司依條款約定於15日內給付，可快速創造繳納遺產稅資金來源。

四、保險金分期給付，創造類信託功能：保險金給付設計具有分期或定額給付選擇，可避免被詐騙或不當揮霍，落實保障照顧受益人。

分析過去購買保險保障型商品客群年齡區間落在50-70歲族群，以中小企業主、中高階經理人、地主、及企業第二代為主；也有不少單身、頂客族認同，透過保險可掌握財富的分配權，避免財產分配不當的糾紛。

兆豐銀行財富管理團隊秉持著專業服務，關心客戶需求、協助完成財富傳承並圓滿守富傳富人生。

（本文由兆豐銀行副總經理陳建中提供，記者黃登榆採訪整理）