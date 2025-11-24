快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

專家教你保／善用保險傳承資產 四大優勢

經濟日報／ 陳建中
兆豐銀行副總經理陳建中。兆豐銀行／提供
兆豐銀行副總經理陳建中。兆豐銀行／提供

根據內政部公布最新戶口統計資料，截至2025年9月底，台灣人口數為2,331萬7,031人，已連續21個月負成長；9月新生兒共8,603人，較去年同期減少3,189人；65歲以上人口數為461萬6,884人，占台灣人口數19.8%，逼近「超高齡社會」定義標準20%。

顯示高齡少子化成為台灣社會共同面對課題；多數財富管理客戶在累積財富以外，更關心如何妥善做好資產規畫分配，創造富過三代傳承最佳效果。

依據民法第1,138條規定，法定繼承人除了配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母等順位繼承人具有應繼分及特留分的遺產分配權利；然而法律權利不等於客戶資產分配最佳方案，客戶希望達成資產留得多、分得好、用得久的目標。

善用保險做好資產傳承是近年來銀行高資產客戶規劃的首選，主要是保險具備下列優勢：

一、善用保險保障倍數，創造資產倍數傳承：購買高倍數身故給付保障型商品，可透過分期繳納保費創造資產放大槓桿效果。

二、保留資產掌控權指定身故受益人，分配效果快易通：要保人可指定身故受益人不受法定繼承人約束，投保後仍可依需求或關係人變化，進行受益人變更；資產分配具備彈性，可降低家產糾紛、分配不受特留分約束等優勢。

三、保險理賠快現金，創造納稅來源：受益人備妥申請文件後保險公司依條款約定於15日內給付，可快速創造繳納遺產稅資金來源。

四、保險金分期給付，創造類信託功能：保險金給付設計具有分期或定額給付選擇，可避免被詐騙或不當揮霍，落實保障照顧受益人。

分析過去購買保險保障型商品客群年齡區間落在50-70歲族群，以中小企業主、中高階經理人、地主、及企業第二代為主；也有不少單身、頂客族認同，透過保險可掌握財富的分配權，避免財產分配不當的糾紛。

兆豐銀行財富管理團隊秉持著專業服務，關心客戶需求、協助完成財富傳承並圓滿守富傳富人生。

（本文由兆豐銀行副總經理陳建中提供，記者黃登榆採訪整理）

保險金 兆豐銀行 遺產稅

延伸閱讀

瑞銀財富管理投資總監辦公室 預測2026年黃金一盎司上看4,900美元

刪除兄弟姊妹特留分？ 律師：要有配套

財富管理論壇／永豐金證副總經理劉柏甫：數位財管更親民

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

相關新聞

穩定幣納管 擬設持有上限…避免衝擊金融放款能力

我國「虛擬資產服務法」已遞交草案給行政院，其中最受矚目的穩定幣子法逐漸露出初步輪廓。據了解，主管機關正考慮比照英國做法，...

穩定幣趨普及 許嘉棟：管太嚴削減發展空間

虛擬資產在台灣愈來愈普及，不再只是科技圈或投資高手的工具。隨著金管會預告「虛擬資產服務法」草案、穩定幣子法即將上路，市場...

壽險外價金Q3暴增千億元 整體餘額達3,418億元…史上次高

壽險業今年4、5月歷經新台幣暴力升值之亂，但美國聯準會9月啟動新一波降息循環，新台幣回穩，各壽險亦動態調整避險部位，積極...

五業者海外發債衝1,355億

壽險業海外籌資再加一，繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽之後，台灣人壽也於11月亦宣布赴新加坡設SPV發債。截至目...

國銀外幣存款連三月成長 上季大增8,699億元

據金管會統計，2025年9月底國銀外幣存款餘額14兆9,181億元，單月增加710億元是近三年同期最大增額，並推動年增率...

AI效應 本季外幣放款有撐

據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。