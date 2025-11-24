商品更多元化 滿足需求

隨著台灣逐步邁入超高齡社會，相較於過往國人習慣用儲蓄險作為強迫存款的工具，如今保險被運用的情況已顛覆過往思維，是結合風險保障、資產配置、退休與長照規劃的多元方案。

壽險業者觀察，現代民眾對於理財與保障的態度已明顯不同，呈現出更積極的三大趨勢，一是從儲蓄轉向資產配置與傳承，二是重視長壽與長照，三是追求財務獨立。

國泰人壽指出，過去國人偏好儲蓄型保單，單純以累積資產為目的，然而，隨著財務觀念成熟，財富傳承成為近年重要關鍵字。以美元利變型壽險為例，因宣告利率可帶來較佳的增值回饋效果，逐漸受到市場青睞。這類商品除了能穩定累積資產外，還提供高額身故保障，兼具投資、保障與傳承功能，成為資產配置及退休準備的重要選項。

此外，國泰人壽也看好健康結合保障的需求，推出涵蓋癌後療法、心血管與肝臟疾病等特定傷病的商品，讓客戶在累積財富同時，也能因應潛在醫療風險，提升保障的靈活度與彈性。

在健康意識提升方面，南山人壽觀察到，隨著平均壽命延長，民眾對退休後長達20至40年的生活規劃愈加重視，特別是在即將進入高齡化社會的背景下，醫療與長照保障成為最迫切的需求之一。

現代人不僅看重保險本身的財務補償，更期待額外的加值服務。因此南山打造「健康守護圈」，在保戶健康時提供健身、營養與遠距健康管理，協助養成預防性健康習慣；若保戶罹病，則串聯醫療與照護資源，從飲食、復健到居家照護全面支持。

新光人壽則認為，最大的改變在於民眾理財態度的自主化。過去許多人往往依賴家人建議選擇保險，但如今年輕世代更積極學習投資理財，懂得利用基金、ETF與保險商品組合來追求財務自主。在保障面向上，也從單純的醫療險、壽險，擴展到年金險、重大傷病險與長照險，強調長壽風險與老後照護。