人生三階段投保 有撇步

在少子化與高齡化趨勢下，民眾對於保險的需求，隨著不同年齡與身分族群的轉換，在保單規劃上各有重點，壽險業者提醒，隨著人生角色轉變，保險保障也應隨之調整，避免出現保障缺口，像是小資族應先顧醫療、善用低保費拉高保障，三明治族群著重強化醫療和壽險，保障經濟支柱，準退休族群則應提前因應長照與癌症風險。

剛踏入職場的年輕族群，收入有限，卻面臨高意外風險與不規律生活習慣帶來的健康挑戰。南山人壽建議，可優先配置醫療險、實支實付與癌症險，透過相對低保費建構基本保障，並適度規劃長年期壽險，降低繳費壓力，兼顧未來成家時的保障需求。

國泰人壽則建議「先保近再保遠」，趁健康狀況良好且保費相對便宜，及早建構基本保障範圍，可優先考慮保費較低的定期險以滿足保障的廣度，例如基礎醫療、防癌險等。

以癌症險為例，「IN康愛防癌定期健康保險（外溢型）」僅須較低的保費就能獲得合適的癌症保障，另外針對呼吸系統相關癌症提供額外二倍保額的加強保障，在面對突發意外時，亦有一次性給付的大筆保險金填補經濟缺口。

30至50歲的已婚族群往往「上有老、下有小」，一旦收入中斷，家庭經濟將面臨巨大衝擊。南山人壽建議，應加強壽險保障額度，可透過一年期定期壽險來提高保障，並確保癌症險、重大疾病險及住院醫療險充足，以降低重大疾病或突發事故造成的財務壓力，像是有提供住院、手術及重大疾病三合一保障的「南山人壽全心溢靠2醫療保險」。同時，提前規劃長照保險，可避免未來進入長照狀態時，將負擔轉嫁給子女。

國泰人壽指出，此階段族群應著重打造更全面的醫療防護網，確保家庭收入不中斷，例如，男性專屬的保險商品「豪康愛防癌定期保險（外溢型）」提供男性好發癌症與攝護腺疾病等相關保障，女性專屬的保險「好康愛防癌定期保險（外溢型）」則針對女性常見癌症與更年期常見困擾的特定手術提供保障。

50歲以上的準退休族群面臨的主要課題是醫療與長照需求。南山人壽提醒，隨年齡增加，癌症與失能風險攀升，應該及早補強長照保障，透過分期給付的方式，協助支應日常生活開銷。同時，癌症險能夠降低高額自費醫療費用的衝擊，避免退休資金被侵蝕。