富邦集團運動家庭日...集團6千員工及家人同樂 以運動實踐永續減碳力

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠(左)與富邦金控董事長蔡明興(右)親臨富邦集團運動家庭日，共同按下象徵永續的啟動球，開啟充滿歡笑與汗水的親子運動嘉年華。圖／富邦金控提供
富邦集團22日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，吸引近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，在推廣健康運動風氣的同時，也將永續概念融入，讓同仁們從遊戲中學習將節能減碳與資源循環的概念融入生活，為地球的永續未來盡一份心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控年投入逾5億元支持國內體壇發展，運動不僅促進健康，更能培養團隊合作及永不放棄的精神，正是富邦「正向力量 成就可能」的品牌精神。同時，富邦金控也持續精進員工福利與照護措施，打造一個讓同仁能安心發展、家人能共同被照顧的「幸福職場」。

富邦集團董事長蔡明忠指出，富邦集團運動家庭日是富邦兩年一度的重要盛事，不只是競技活動，更是富邦人彼此交流、家人同樂的好時光。「運動」與「永續」是富邦集團的兩大DNA，隨著氣候變遷導致的極端天氣越來越頻繁，永續行動更加刻不容緩。

根據中華徵信所近期公佈的「2025年台灣大型集團企業研究」調查，富邦集團以資產總額新台幣14兆2,502億元，連續第5年蟬連台灣第1大集團。

今年運動家庭日以創新的方式讓「永續」真正走進生活。全面採用無紙化設計，活動資訊、流程、闖關遊戲、園遊會點券等均整合在APP上。參加者穿著之運動衣、帽、外套全部使用環保聚酯纖維製作，現場也設有免費環保餐具借用站，減少一次性塑膠餐具的使用，落實減塑、減廢與減碳。

在活動設計上，今年以「地、水、風、火」四大主題設計闖關遊戲與嘉年華園遊會活動，現場設有Gogoro、能源轉轉腳踏車，可從中學習環保知識、體驗節能減碳，寓教於樂；也規劃了書籍、舊鞋回收攤位，讓舊物重獲新生；還有捏麵人、紙翻花、彩繪溜溜球等親子DIY體驗區，與釣魚、打陀螺、套圈圈等復古童玩體驗，充滿闔家歡樂氛圍。

在運動競技上，更有深受員工們喜愛的「員工籃球賽總決賽」以及「3200公尺永續接力賽」。富邦集團內共有超過76支隊伍、850位球員參加，在今天總決賽由富邦人壽第四營管聯隊奪下冠軍；集團運動家庭日則由富邦證券聯隊奪下精神總錦標。

富邦金控 運動家 家庭

