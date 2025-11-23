台幣匯率9月升值 外資台股買盤助揚外匯存款增加

金管會公布最新的外匯存款統計，其中雖然九月新台幣匯率升值，但是由於台股不斷創新高，也帶動外資不斷匯入，九月台股大盤指數合計大漲6.55%可見外資買盤強勁，使得在還原匯率的影響之後，九月外匯存款仍月增45億美元，和八月旗鼓相當。

銀行局的統計顯示，截至9月底止國銀，全體國銀的外匯存款餘額達等值台幣14兆9181億元，由於9月台幣兌美元匯率升值0.45%，因此比起8月因為台幣貶值2.25%而使當月外匯存款統計數字暴增4729億，9月僅月增710億，但倘若以9月底美元匯率30.469換算，9月底外匯存款為4896億美元，仍較上月底增加45億美元，和8月的月增46億美元存款約當。

銀行局分析，九月的外匯存款增加的原因，主要來自法人客戶的貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等入帳，和資金調度需求；對此銀行業者則表示，外資法人在9月持續進場熱捧台股，也是外匯存款大增的主因，這波外匯存款爆增，仍和出口暢旺與股市頻創高點因素都有關。

倘若以個別銀行的統計來看，目前截至九月底為止外匯存款已經破兆的銀行總共有六家分別為中信、富邦、兆豐、玉山、台銀、一銀，截至九月底的外匯存款款分別為1兆4997億、1兆2516億、1兆2331億、1兆1242億、1兆1057億、1兆0615億，分別年增121億、757億、516億、906億、469億、290億，增加的金額以玉山銀行最多，北富銀居次，兆豐銀行居第三。