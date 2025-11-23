遠雄人壽阻詐有成 實踐防詐關懷機制 提升金融安全防護

當詐騙訊息以投資、借貸等名義滲入日常，金融機構第一線的敏銳度與即時應變能力格外重要。遠雄人壽長期落實防詐行動，從臨櫃關懷訪談、異常交易預警到跨單位即時通報全面升級，並於今年與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書（MOU），透過情資共享、識詐教育與資源整合，攜手打造更堅實的金融防護網。

這套防詐流程近期再度展現成效。保戶張小姐日前至遠雄人壽保戶服務中心臨櫃申請保單借款，原欲辦理近900萬元，後因希望加速資金到位，將申請金額調整為300萬元。服務人員在詢問借款用途時，保戶表示資金將投入「海外虛擬貨幣投資」，並提到自己已寄出另一張保單的解約申請書，因解約需時較長，才改以借款方式加速取得資金。進一步追問後，保戶又透露，對方要求她「先繳稅才能將獲利提領」。此一資訊與常見詐騙話術高度相似，加上短時間內連續出現大額解約與借款需求，資金調度異常，使服務人員提高警覺，判定風險升高。

在確認疑點後，服務人員立即通報主管並啟動防詐應變流程，同時聯繫轄區警方到場協助。警方抵達後查證相關資料，發現該「投資項目」根本不存在合法交易紀錄，極可能是詐騙集團假借虛擬貨幣名義誘騙匯款的典型手法。在經遠雄人壽服務人員與警方的即時介入及共同耐心溝通開導後，保戶才驚覺遭詐騙集團誤導，順利避免且化解可能的重大財損。

除建立攔阻機制外，遠雄人壽也積極推動全員防詐文化，從企業內部做起，讓每一位同仁都成為防詐守門員。定期舉辦防詐講座，邀請警政單位專業講師授課，董事長與總經理親自出席共學，強化高層到基層的識詐意識，同時透過模擬競賽提升員工參與度，持續深化防詐文化與教育訓練，結合科技工具與人力資源，強化即時識別與應變機制；結合官網、簡訊及LINE官方帳號多管道宣導，協助保戶及早辨識及防詐；共同與政府、警方及社會大眾攜手建立更安全的金融環境，讓每位保戶的辛勤資產都能獲得最可靠的守護。