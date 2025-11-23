金價走勢不只是受Fed 降息影響 黃金基金也有月配息選項

美國非農就業數據出爐，就業數字較預期強勁。市場預期美國聯準會（Fed）12月降息的機率降低，國際金價走跌。不過，Fed官員暗示Fed短期仍有降息空間，金價止跌回溫，累計全周上漲約0.1%。

富蘭克林投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，金價雖有漲多回檔壓力，但下檔也有強力支撐，整體表現仍強勢。

長期而言，富蘭克林投顧分析，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高。至於金礦股，也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力預期將明顯改善，加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

貝萊德世界黃金基金則推出A10級別，也就是總報酬穩定月配息級別，最近三個月的年化配息率介於7.07-8.61%。據了解，這個級別最大特色在於，配息不是只看基金當期的收益，而是根據對基金長期報酬的預期來安排每月配息。

也就是說，如果選擇A10級別，就算某段時間市場表現不理想，基金也能透過未實現的資本利得來發放配息，甚至可以先預估未來三個月的潛在收益，提前安排配息金額。這些金額由專門的委員會決定，每季會重新檢視一次，以確保配息穩定合理。