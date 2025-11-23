全球穩定幣市值 2028年逾2兆美元

美國7月通過GENIUS法案，是美國首部監管穩定幣的聯邦法案，為穩定幣建立全面的法律和監管框架。亞洲金融科技聯盟主席暨長風基金會執行長蔡玉玲指出，GENIUS法案公布後，穩定幣進入主流市場，且穩定幣99％與美元掛鉤，預期至2028年全球穩定幣市值將突破2兆美元。

長風基金會昨（22）日舉辦「突破論壇-美元霸權2.0與全球貨幣戰的開啟」，邀請蔡玉玲擔任論壇與談人。

蔡玉玲分析美國將穩定幣視為優勢有五大原因，包括維持美元主導地位、吸引全球流動性、避免美元走弱、支持美國債務，以及戰略安全資產。其中，戰略安全資產部分，蔡玉玲表示，美元面臨香港穩定幣、歐盟、中國央行數位貨幣競爭。穩定幣實現直接法幣轉換與結算，對SWIFT主導地位構成日益增長的風險。

蔡玉玲同時表示，穩定幣已是下一代金融基礎建設，如果SWIFT是20世紀的金融語言，那麼穩定幣正在成為21世紀的結算語言，台灣應該積極參與。如果台灣行動遲緩，未來三年內就會面臨戰略危機，也可能會面臨三大風險。

首先是供應鏈被迫接軌的風險，例如為了與國際客戶接軌，可能被迫採用其他客戶指定的新加坡或香港主導的RAW平台。其次，台灣金融體系在下一代全球清算層中，會遇到被徹底繞道的風險，銀行可能被降級為低利潤的法幣換匯商，失去核心企金業務。最後則是數據與金流雙外流的風險，若台灣最寶貴的供應鏈金流與產業數據雙雙外流至境外的統一帳本上，將喪失資料主權與戰略優勢。