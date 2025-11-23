陳冲：美推穩定幣 貨幣戰高招 川普施政藍圖藏在海湖莊園協議

經濟日報／ 記者陳儷方／台北報導
新世代金融基金會董事長陳冲。記者胡經周／攝影
美元霸權遭遇史上最大挑戰，而美國正在利用關稅、金融以及穩定幣等工具反擊，以穩定美元在全球貨幣的主導地位，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨（22）日表示，海湖莊園協議就寫明了川普的施政藍圖，關稅、貨幣、國債等指引都囊括其中，建議執政團隊與台美關稅談判代表都要好好看一下，從中獲知川普的布局與執行。

陳冲指出，川普重要幕僚米蘭寫給川普的執政指引「A User's Guide to Restructuring the Global Trading System」，後來改稱海湖莊園協議，因此川普的政策並非隨性而為，而是有戰略、有步驟地達成他的目的。

川普不曾忽略其執政團隊安排好的計畫，陳冲提醒現在的執政團隊，這次跟美國打交道不是這麼簡單，「去年11月川普已經告訴你他要怎麼做了。」今年1月上任後，川普已經在11月執行該項指引。

陳冲表示，美國以關稅議題促使與美國有貿易往來的國家坐上談判桌，美國除了從中獲得好處之外，還能對談貨幣議題，包括匯率在內，以及美國公債問題。因為美國債務問題嚴重，川普上任不到一年，國債從37兆美元大增至38兆美元。

挑戰美元霸權的嘗試並非首次，陳冲指出，1985年的「廣場協議」迫使日圓升值，導致日本經歷了「失落的10年、20年、30年」，顯示貨幣戰爭的慘烈。中國人民銀行前行長周小川在2009年發表的「關於改革國際貨幣體系的思考」一文，以及現任行長潘功勝在2025年發表的類似文章，都暗示了中國挑戰美元地位的企圖。

全球貨幣戰中，美國是否繼續成功？陳冲表示，基本上美國一直沒有失敗過，從1940年代到現在，只是有一段時間好像快被追上而已，「我覺得川普很厲害的一招就是他用穩定幣這一次，不僅解決了自己美元美債的問題，還把在貨幣戰中被數位人民幣領先的那一段追回來」。

美國公債 川普 陳冲

