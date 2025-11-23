富邦蔡明忠喊話員工 ：健康比賺錢重要

富邦集團運動家庭日昨（22）日登場，以「勇續e世代，減碳悍未來」為主題，推廣健康運動風氣及永續概念。富邦集團董事長蔡明忠說，希望富邦是員工最健康的集團，比賺錢還重要；富邦金董事長蔡明興表示，富邦金年投入逾5億元支持國內體壇發展，運動促進健康，更能培養團隊合作及永不放棄精神。

蔡明忠致詞時說，「運動」與「永續」是富邦集團的兩大DNA，隨著氣候變遷導致極端天氣愈來愈頻繁，永續行動更加刻不容緩。富邦集團除將ESG落實於各企業領域，更透過各種內部活動傳達永續概念。

根據中華徵信所近期公布的「2025年台灣大型集團企業研究」調查，富邦集團以資產總額14兆2,502億元，連續第五年蟬聯台灣第一大集團。其中富邦金總資產達12.4兆元。富邦金積極推進永續行動，訂定2030年綠色金融達2.9兆元的目標，2024年已超過2.5兆元，以ESG四大策略（低碳、數位、激勵、影響）發揮影響力。在「低碳策略」面，富邦金及子公司全力支持產業轉型，今年進一步提出積極「脫碳」規劃，目標2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣開採產業。

富邦金自2021年發布台灣金融業第一本氣候相關財務揭露（TCFD）報告書後，今年第五度發布氣候相關財務揭露報告書，持續精進與實質進展的三大作為，包括精進氣候風險量化分析、訂定更積極的投資與脫碳策略時程、強化議合行動。