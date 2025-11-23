富邦金：今年獲利挑戰新高 有望超越1,508億元

富邦金控（2881）今年前十月稅後純益1,088.4億元，富邦金董事長蔡明興昨（22）日表示，今年到目前的盈餘，應該比去年同期更好，但因為9月有匯率因素，否則應該已有1,400億元盈餘，去年是1,508億元，不計算外匯，有信心全年獲利將挑戰去年歷史新高紀錄。

近期股市大幅震盪，蔡明興表示，近期市場震盪，但AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。

富邦集團運動家庭日昨日登場，今年以「勇續e世代，減碳悍未來」為主題，集結各公司組成八大區隊競賽，富邦集團董事長蔡明忠與蔡明興均出席，與6,000名員工同樂。

蔡明興接受媒體採訪時，針對近期熱門議題發表看法。

近期AI泡沫化引發疑慮，蔡明興認為，AI才剛開始，大家會覺得現在是否過度建設，但長期來看現在的能量、算力遠遠不夠。

他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊天，如聯發科和廣達本益比都還在10-20倍，「所以林董事長跟蔡執行長都覺得台灣科技股還滿委屈的，還有滿大成長空間。」

蔡明興強調，AI如果長期持續發展，對台灣有很大幫助。今年經濟表現超乎預期，外銷訂單成長超過20%，單月出口額超過韓國，尤其韓國的經濟規模還是台灣的兩倍，非常不容易。

針對聯準會（Fed）動態，目前外界對於12月是否降息看法分歧。蔡明興表示，「美國降息是遲早的事」，因為美國利率基本上偏高，美國政府龐大負債非常吃力，美國政府為了救自己一定要降息，也許時間會延後，但降息趨勢必然。

富邦金穩居金控獲利王，今年前十月稅後純益1,088.4億元，媒體詢問今年是否有機會突破去年的1,508億元獲利，再創歷史新高？蔡明興表示，其實今年盈餘到目前應該比去年好，但9月有匯率影響，否則現在已經有1,400億元盈餘了，去年為1,500億元，「如果不計算匯率影響的話，應該有機會挑戰去年。」