惠譽確認凱基證券 AA-(twn) 評等 移除負向評等觀察名單

惠譽國際信用評等公司確認凱基證券的AA-(twn)國內長期評等和國內短期評等F1+(twn)及其無擔保次順位普通公司債評等A+(twn)，評等展望為穩定。所有評等均已自負向評等觀察名單移除。

惠譽表示，基於凱基人壽(國內保險公司財務實力：AA+(twn)/ 穩定)自負向觀察名單移除後，解除與集團相關的風險。凱基人壽為凱基證券母公司凱基金控下資產規模最大的子公司。凱基證是台灣第二大綜合證券公司。凱基證的業務包括經紀、財富管理、自營交易、債券、衍生性商品和投資銀行，凱基證是凱基金控的全資子公司。

惠譽評等理由

股東支持：這次評等確認反映惠譽預期母公司凱基金控有高度可能性提供股東支持。凱基證券的評等與凱基金控相連，而凱基金控的信用狀況主要取決於凱基人壽的信用實力。在新台幣兌美元匯率基準情景預測下，惠譽預期凱基人壽獲利和資本狀況將持續提供支撐，且退保率自5月以來維持穩定。凱基人壽持續致力於緩解資產負債貨幣錯配風險，並增加外匯價格變動準備金。

股東支持意願保持不變：惠譽預期凱基金控對凱基證券的支持意願將保持不變。主要是根據台灣金融控股公司法，凱基金控在需要時必須向其證券子公司提供支援。有鑑於雙方共享品牌及營運層面緊密的連結，惠譽評估若凱基證券發生違約，將對集團帶來重大的聲譽風險。

在波動中表現穩健：惠譽預期凱基證券的自身信用狀況將保持穩健，這得益於其較強的市場地位和適切的資產負債表緩衝。隨著美國貨幣政策轉趨寬鬆、台灣升息周期結束提振股市情緒與固定收益利差，獲利可望於2026年改善。儘管過去兩年槓桿率上升，該公司穩健的交易與抵押品管理策略，以及流動性緩衝，應能幫助降低風險。