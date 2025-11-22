美9月非農數據強勢激勵美元轉強 法人：留意工業金屬商品轉強跡象明顯

在偏鷹派的美國聯準會主導下，美元持續強勢，壓抑貴金屬和商品價格，黃金、白銀等貴金屬明顯回檔；不過，FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，短期來看，這些商品承壓，但可逢低加碼黃金、白銀等避險資產。同時，原油與銅等工業金屬商品走勢轉強跡象愈來愈明顯。

美國9月非農就業報告數據公布後，美國聯準會多位官員迅速發表鷹派言論，進一步強化市場謹慎情緒。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 （Beth Hammack）強調通膨仍持續，政策需保持適當的限制性；堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）和達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）也表示，目前通膨壓力超出關稅影響，不宜過早進一步寬鬆。這些言論直接導致CME FedWatch工具顯示的12月降息概率，從先前超過50%旳水準，大幅下滑至35%，美元指數短期走強，非農公布後金價一度上演「高台跳水」，從高點回跌近2%。

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，短期來看，在偏鷹派的聯準會主導下，美元持續強勢，壓抑貴金屬和商品價格，黃金、白銀等貴金屬明顯回檔，工業商品如銅與原油價格也同步走弱，商品貨幣如澳元、加幣短線跟著轉弱；不過，這主要屬短期情緒面波動。雖然最新數據優於預期，但就業增長已較上半年明顯放緩，且失業率上升顯示勞動力市場並非「一枝獨秀」。若10月至11月的非農就業數據延續疲軟走勢，聯準會仍可能在2026年初重新啟動寬鬆循環。

從中長期角度來看，全球通膨仍有波動，但整體趨勢持續回落，聯準會已累計降息50個基點，利率環境正逐步回到中性區間。在此情況下，黃金與白銀的回檔反而提供絕佳低接機會，建議投資人中長線布局時，逢低逐步加碼黃金、白銀等避險資產。同時，商品走勢轉強跡象愈來愈明顯，原油與銅等工業金屬的庫存去化、需求復甦預期升溫，將有助支撐澳元等商品貨幣的反彈。

澳元對美元的匯率從技術面來看，自6月出現黃金交叉（50日線突破200日線）後，澳元已站穩200日線。若能突破2021年以來的下降趨勢線，下一目標將挑戰0.7關口，該位置同時為總跌幅50%黃金比率壓力，把握美元短線轉強時的中線低接機會。