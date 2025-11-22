快訊

高血壓240堅決不吃藥！89歲傳奇散戶每日當沖上億 秉持「我流養生法」

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

恐怖男友持鋸齒刀割喉！女滴血全裸衝超商「撿回一命」

美9月非農數據強勢激勵美元轉強 法人：留意工業金屬商品轉強跡象明顯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
自2020年以來澳元的日線圖走勢。富拓FXTM/提供
自2020年以來澳元的日線圖走勢。富拓FXTM/提供

在偏鷹派的美國聯準會主導下，美元持續強勢，壓抑貴金屬和商品價格，黃金、白銀等貴金屬明顯回檔；不過，FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，短期來看，這些商品承壓，但可逢低加碼黃金、白銀等避險資產。同時，原油與銅等工業金屬商品走勢轉強跡象愈來愈明顯。

美國9月非農就業報告數據公布後，美國聯準會多位官員迅速發表鷹派言論，進一步強化市場謹慎情緒。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 （Beth Hammack）強調通膨仍持續，政策需保持適當的限制性；堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）和達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）也表示，目前通膨壓力超出關稅影響，不宜過早進一步寬鬆。這些言論直接導致CME FedWatch工具顯示的12月降息概率，從先前超過50%旳水準，大幅下滑至35%，美元指數短期走強，非農公布後金價一度上演「高台跳水」，從高點回跌近2%。

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，短期來看，在偏鷹派的聯準會主導下，美元持續強勢，壓抑貴金屬和商品價格，黃金、白銀等貴金屬明顯回檔，工業商品如銅與原油價格也同步走弱，商品貨幣如澳元、加幣短線跟著轉弱；不過，這主要屬短期情緒面波動。雖然最新數據優於預期，但就業增長已較上半年明顯放緩，且失業率上升顯示勞動力市場並非「一枝獨秀」。若10月至11月的非農就業數據延續疲軟走勢，聯準會仍可能在2026年初重新啟動寬鬆循環。

從中長期角度來看，全球通膨仍有波動，但整體趨勢持續回落，聯準會已累計降息50個基點，利率環境正逐步回到中性區間。在此情況下，黃金與白銀的回檔反而提供絕佳低接機會，建議投資人中長線布局時，逢低逐步加碼黃金、白銀等避險資產。同時，商品走勢轉強跡象愈來愈明顯，原油與銅等工業金屬的庫存去化、需求復甦預期升溫，將有助支撐澳元等商品貨幣的反彈。

澳元對美元的匯率從技術面來看，自6月出現黃金交叉（50日線突破200日線）後，澳元已站穩200日線。若能突破2021年以來的下降趨勢線，下一目標將挑戰0.7關口，該位置同時為總跌幅50%黃金比率壓力，把握美元短線轉強時的中線低接機會。

美國聯準會 商品

延伸閱讀

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

佳龍2025年業績估升兩成

黃金ETF夯 權證四檔閃金光

好市多「黑色購物週」下週登場 超過500項商品激省百萬 PS5、黃金入列

相關新聞

台幣連九貶 測31.5支撐

外資昨（21）日大賣超，致台股盤中一度重挫逾千點，新台幣匯價在外資匯出帶動下，收盤重貶1.35角，以31.43元作收，匯...

壽險匯率避險 「三鋼釘」轉骨

壽險公會昨（21）日針對壽險業推行匯率會計調整的必要性進行說明。壽險公會副理事長林昭廷強調，若會計上能給壽險業15年匯率...

壽險公會理事長發聲 陳慧遊：讓資金有效運用

壽險業調整外匯避險會計處理引發部分質疑，但壽險公會認為，不同會計準則會導致截然不同結果。理事長陳慧遊以「月亮沒有真正陰晴...

新增房貸利率2.313%創17年新高 企業周轉金利率同步走揚

中央銀行昨（21）日公布本國五大銀行10月最新承作放款利率。其中，市場高度關注的房貸利率來到2.313%，較9月增加0....

壽險每年花逾3,600億元避險避了個寂寞？公會盼採AC攤銷法允當表達

壽險業調整外匯避險會計處理引發部分質疑，但壽險公會認為，不同會計準則會導致截然不同結果。理事長陳慧遊以「月亮沒有真正陰晴...

壽險公會提「接骨三大鋼釘」盼根治匯率痛 15年可省1.35兆元避險成本

壽險公會21日針對壽險業推行匯率會計調整的必要性進行說明。壽險公會副理事長林昭廷強調，壽險公會因此提出「接骨手術三大鋼釘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。