搖滾之神伍佰為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲

國泰世華銀行秉持「大樹計畫」支持弱勢教育的初心與信念，近日推出全新「大樹計畫」形象影片，此次特別邀請搖滾之神伍佰公益獻聲為影片配音，以溫暖而堅定的旁白，替弱勢學童發聲。影片講述宜蘭南澳國小籃球隊，在教育資源灌溉下勇敢追夢的歷程，並號召社會大眾一同響應「大樹計畫」，讓更多孩子能夠安心就學、實踐心中的目標。

南澳國小籃球隊來自宜蘭泰雅族部落，近年在國際賽事屢創佳績，除了榮獲2025年西班牙巴塞隆納盃U12冠軍與2024年芬蘭海豚盃雙料冠軍，更曾遠赴德國、保加利亞等國家比賽。比賽期間，孩子們也會穿上泰雅族傳統服飾，表演傳統舞蹈，藉此將台灣泰雅族文化推廣至世界各地。值得一提的是，伍佰在影片中深情地說：「讓偏鄉孩子對自己有所期待。」這句話，更是呼應「大樹計畫」長年以來協助逾250個偏遠學校社團探索興趣、發展專長的使命。

國泰世華銀行基金會自2004年啟動「大樹計畫」，22年來累計投入逾3.5億元，支持超過30萬名弱勢學童，其中2025年捐贈金額已達2,200萬元，資助內容涵蓋獎助學金、課後輔導、營養午餐、運動訓練與國際參賽補助等多元面向，遍及全台10個縣市，展現企業長期深耕教育的承諾。

國泰世華指出，今年獲支持的運動隊伍在海內外賽事表現亮眼，除南澳國小籃球隊外，台東大學附中棒球隊於美國貝比魯斯聯盟U18奪冠、新竹尖石國中柔道隊等學校也都在賽事中脫穎而出，顯見偏鄉孩子在適當資源支持下，也擁有站上世界舞台的力量。

此外，本次為公益獻聲的伍佰將於11月22、23日在高雄巨蛋演出《Rock Star 2》高雄場。國泰世華透過跨界合作，將音樂與公益結合，期望藉由音樂人的影響力，號召更多民眾響應「大樹計畫」。民眾可透過基金會官網進行單筆捐款、定期定額，或使用信用卡回饋點數「小樹點」折抵捐款，讓每一份支持，成為孩子邁向未來的力量。

● 國泰世華大樹計畫｜伍佰為大樹計畫公益獻聲：https://youtu.be/pmykX3KIcoA

● 國泰世華銀行基金會「大樹計畫」捐款資訊：https://is.gd/4Y2U07