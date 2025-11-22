國泰環宇大樓成為全台首棟 獲國際權威雙金認證

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰環宇大樓成為全台首棟獲國際權威WiredScore、SmartScore雙金認證，展現國泰人壽兼具科技應變力與永續管理能力，引領台灣智慧永續商辦新標竿。圖／國泰人壽提供
國泰環宇大樓成為全台首棟獲國際權威WiredScore、SmartScore雙金認證，展現國泰人壽兼具科技應變力與永續管理能力，引領台灣智慧永續商辦新標竿。圖／國泰人壽提供

國泰人壽長期深耕不動產綠色轉型與智慧升級，於2024年推出hub新型態辦公服務後，位於台北民生敦北商圈、預計於2026年落成的國泰環宇大樓（Cathay Cosmos Building），榮獲國際權威認證WiredScore1白金級與SmartScore2黃金級雙重肯定，成為全台首棟同時獲得兩項高等級國際認證的商辦大樓。此兩項國際認證綜合評估建築的「數位連結性」與「智慧營運成熟度」，肯定國泰環宇大樓兼具科技應變力與永續管理能力。

隨著全球企業加速數位轉型並邁向淨零碳排，智慧建築已成為企業營運與永續發展的核心要素。國泰環宇大樓從「人性化、智慧化、永續性」三大面向展現實力，充分展現國泰人壽在以人為本、智慧化管理與永續營運上的長期承諾，回應企業租戶對智慧管理與環境永續的期待，樹立台灣智慧與永續商辦的新典範。

國泰人壽副總經理郭文鎧表示：「國泰環宇大樓榮獲雙重國際認證，象徵我們在智慧化與永續經營的道路上，從設計到營運皆全面導入國際標準。在ESG與淨零碳的推動下，國泰將持續結合WiredScore、SmartScore與全球不動產永續評鑑GRESB等國際專業架構，推動綠色資產升級與智慧營運，為租戶打造更安全、高效且永續的工作環境。」

國泰環宇大樓採用高密度光纖布線、雙路進線及多家電信接入設計，確保網路穩定不中斷並具備卓越備援能力，成功取得WiredScore最高等級「白金級」認證，代表其資通基礎與網路韌性已達國際標準；同時，大樓導入AI智慧監控、能源管理與環境感測系統，可即時調整照明、空調與用電配置，優化能源效率與使用者體驗，榮獲SmartScore「黃金級」認證。

國泰環宇大樓以hub「人性×科技×綠色」為設計主軸，從建築到營運全面落實永續理念。公共區域使用100%綠電，並採鋼骨結構、複層玻璃帷幕與智慧監測系統，兼顧安全、舒適與能源效率。同時作為「hub 新型態辦公服務」首座旗艦大樓，以數位與數據智慧化翻轉租賃模式，整合空間、物管與監控系統，協助租戶即時掌握環境與能源數據，落實減碳能效管理與永續治理。

