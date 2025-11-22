聽新聞
0:00 / 0:00

台幣連九貶 測31.5支撐

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資昨（21）日大賣超，致台股盤中一度重挫逾千點，新台幣匯價在外資匯出帶動下，收盤重貶1.35角，以31.43元作收，匯價連九貶，為近七個月新低，成交金額17.27億美元。匯銀人士估，外資昨日匯出約8億美元。

本周外資賣超台股1,453.2億元，新台幣匯價周貶2.8角，貶幅為0.89%，周線收黑。匯銀預測下周新台幣將測31.5元支撐。

匯銀分析，美國失業率攀上近四年新高，加上多位聯準會官員再度警告通膨風險，年底降息前景依然不明朗。美元指數近期於100附近震盪，非美貨幣表現不一；由於外資在集中市場持續賣超，讓新台幣匯價承壓。

美股科技族群賣壓沉重，拖累那斯達克指數與費城半導體指數雙雙大幅下挫，市場避險情緒明顯升溫。受美股走弱影響，亞股亦呈現同步下殺格局，主要股市皆承受下跌壓力。

新台幣 外資 匯價

延伸閱讀

台股重挫賴總統稱馬英九轉移政權時不足萬點 王鴻薇：無能

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股大跌近千點 國安基金喊話：一直在場、必要時會出手

台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定

相關新聞

新增房貸利率2.313%創17年新高 企業周轉金利率同步走揚

中央銀行昨（21）日公布本國五大銀行10月最新承作放款利率。其中，市場高度關注的房貸利率來到2.313%，較9月增加0....

台幣連九貶 測31.5支撐

外資昨（21）日大賣超，致台股盤中一度重挫逾千點，新台幣匯價在外資匯出帶動下，收盤重貶1.35角，以31.43元作收，匯...

壽險匯率避險 「三鋼釘」轉骨

壽險公會昨（21）日針對壽險業推行匯率會計調整的必要性進行說明。壽險公會副理事長林昭廷強調，若會計上能給壽險業15年匯率...

壽險公會理事長發聲 陳慧遊：讓資金有效運用

壽險業調整外匯避險會計處理引發部分質疑，但壽險公會認為，不同會計準則會導致截然不同結果。理事長陳慧遊以「月亮沒有真正陰晴...

壽險每年花逾3,600億元避險避了個寂寞？公會盼採AC攤銷法允當表達

壽險業調整外匯避險會計處理引發部分質疑，但壽險公會認為，不同會計準則會導致截然不同結果。理事長陳慧遊以「月亮沒有真正陰晴...

壽險公會提「接骨三大鋼釘」盼根治匯率痛 15年可省1.35兆元避險成本

壽險公會21日針對壽險業推行匯率會計調整的必要性進行說明。壽險公會副理事長林昭廷強調，壽險公會因此提出「接骨手術三大鋼釘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。