台幣連九貶 測31.5支撐
外資昨（21）日大賣超，致台股盤中一度重挫逾千點，新台幣匯價在外資匯出帶動下，收盤重貶1.35角，以31.43元作收，匯價連九貶，為近七個月新低，成交金額17.27億美元。匯銀人士估，外資昨日匯出約8億美元。
本周外資賣超台股1,453.2億元，新台幣匯價周貶2.8角，貶幅為0.89%，周線收黑。匯銀預測下周新台幣將測31.5元支撐。
匯銀分析，美國失業率攀上近四年新高，加上多位聯準會官員再度警告通膨風險，年底降息前景依然不明朗。美元指數近期於100附近震盪，非美貨幣表現不一；由於外資在集中市場持續賣超，讓新台幣匯價承壓。
美股科技族群賣壓沉重，拖累那斯達克指數與費城半導體指數雙雙大幅下挫，市場避險情緒明顯升溫。受美股走弱影響，亞股亦呈現同步下殺格局，主要股市皆承受下跌壓力。
