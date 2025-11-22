壽險公會理事長發聲 陳慧遊：讓資金有效運用

壽險業調整外匯避險會計處理引發部分質疑，但壽險公會認為，不同會計準則會導致截然不同結果。理事長陳慧遊以「月亮沒有真正陰晴圓缺」來比喻。副理事長林昭廷指出，公會已向金管會提出四項改革，其中以AC債券匯率採攤銷法最優先。南山人壽副總蔡昇豐說，業者真正需避險的台幣保險給付僅6%，卻因會計呈現每年付出3,600億元成本，形容是「避了個寂寞」。

陳慧遊以月亮陰晴圓缺比喻業界會計評價的波動。他指出，人們看到盈虧的表象，就像地球上看月亮有陰晴圓缺，但實際上月亮並無真正的缺損，壽險業的盈虧亦如此，表面上似有巨大波動，但真正核心的保險給付風險並不高。「壽險業的陰晴圓缺沒有那麼大，重要的是公允表達，讓資金能像水庫蓄水一樣有效運用。」