新增房貸利率2.313%創17年新高 企業周轉金利率同步走揚

中央銀行昨（21）日公布本國五大銀行10月最新承作放款利率。其中，市場高度關注的房貸利率來到2.313%，較9月增加0.019個百分點，不僅連續走升，更創下自2009年1月以來、近17年的單月新高。

央行經研處副處長葉盛表示，房貸利率上升與銀行控管風險性資產有密切關係。銀行在風險考量下會提高貸款的利率。此外，新青安貸款占比下降也間接影響五大銀行房貸平均利率。由於新青安貸款利率較低，10月新青安貸款較9月減少1億元，而其他一般住宅貸款增加46億元，使得整體房貸利率被拉高。10月新青安占五大銀行新承作比降至40.01%。

五大銀行購屋貸款金額及利率

整體放款方面，央行公布五大銀行10月新承作放款加權平均利率為2.187%，較 9 月的2.12% 上升0.067個百分點，除了房貸利率走高外，企業周轉金貸款利率同步走高，反映市場資金成本仍偏緊。10月周轉金貸款利率為2.114%。

儘管房貸利率上揚，房市交易仍維持一定動能。葉盛指出，10月購屋貸款較9月小增46億元，顯示買氣並未明顯退縮。從10月大台北房價指數來看，10月數值為175.67，其中預售市場價格依舊強勢，中古屋價格則呈現較明顯回檔修正。他解釋，10月移轉棟數的增加部分來自基期因素，因9月逢農曆民俗月，部分交易延後至10月辦理，使得 10月數據顯得相對偏高。

五大銀行受到不動產放款集中度管制，再加上一般房貸需求增加，使得10月房貸利率升抵2.313%，為近17年新高。市場預期，在央行貨幣政策未明顯轉向前，房貸利率恐難有快速下行空間，而後續青安貸款占比變化及銀行放款策略將持續牽動房市資金動能。

央行統計，10月五大銀行新承作新青安房貸約221億元，五大銀行新承做房貸約551.36億元，新青安占比微幅降至40.01％。而近期引發關注的周轉金貸款部分，10月周轉金貸款較上月大減2,472.5億元、降至7,467.89億元，利率也升至2.144%。葉盛表示，主因政府貸款減少700多億元，且上月因季底因素，大型、中型企業借款較多，10月已相對趨緩。