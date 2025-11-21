壽險每年花逾3,600億元避險避了個寂寞？公會盼採AC攤銷法允當表達

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊用「月有陰晴圓缺」比喻壽險業的會計評價。攝影／黃于庭
壽險公會理事長陳慧遊用「月有陰晴圓缺」比喻壽險業的會計評價。攝影／黃于庭

壽險業調整外匯避險會計處理引發部分質疑，但壽險公會認為，不同會計準則會導致截然不同結果。理事長陳慧遊以「月亮沒有真正陰晴圓缺」來比喻。副理事長林昭廷指出，公會已向金管會提出四項改革，其中以AC債券匯率採攤銷法最優先。南山人壽副總蔡昇豐說，業者真正需避險的台幣保險給付僅6%，卻因會計呈現每年付出3,600億元成本，形容是「避了個寂寞」。

陳慧遊以月亮陰晴圓缺比喻業界會計評價的波動。他指出，人們看到盈虧的表象，就像地球上看月亮有陰晴圓缺，但實際上月亮並無真正的缺損，這與光線角度及距離有關，壽險業的盈虧亦如此，表面上似有巨大波動，但真正核心的保險給付風險並不高。「壽險業的陰晴圓缺沒有那麼大，重要的是公允表達，讓資金能像水庫蓄水一樣有效運用。」

陳慧遊指出，公會希望爭取先打下三根鋼釘，給壽險公司一個轉骨修復的時間，15年內將還給保戶、股東，以及台灣一個健康的壽險產業，同時，壽險資金也將逐步回台投資6兆元，成為台灣未來經濟成長最重要的動能。

南山人壽副總蔡昇豐則用2024年的壽險業避險情況補充說明，保險業平均每年需為14兆元新台幣的海外曝險進行避險，但實際需給付客戶台幣保險金額僅約1兆，約占總額6%，這種超額避險使大筆資金流向與保單運作無關之處，未能有效回饋客戶或強化公司資本結構。以2023年為例，當年度年初和年末匯率都在30.7元，但壽險業卻要投入3,600億元的避險成本，若財報能允當表達壽險業長期經營特性，輔以厚實的外匯準備金，將能提升壽險業長期經營韌性。

台新人壽董事劉積瑄也表示，台灣外匯集中在美元與美債，國際上沒有類似的環境，若以歐盟或國際標準100%強行套用，無法真實反映台灣壽險業本質。有效的風險管理需考量本地特殊環境，並以在地化措施忠實呈現。

壽險業 保險金 新台幣

