快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

壽險公會提「接骨三大鋼釘」盼根治匯率痛 15年可省1.35兆元避險成本

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
壽險公會副理事長暨國泰人壽執行副總經理林昭廷用三大鋼釘說明壽險業健康轉骨過程。攝影／黃于庭
壽險公會副理事長暨國泰人壽執行副總經理林昭廷用三大鋼釘說明壽險業健康轉骨過程。攝影／黃于庭

壽險公會21日針對壽險業推行匯率會計調整的必要性進行說明。壽險公會副理事長林昭廷強調，壽險公會因此提出「接骨手術三大鋼釘」：會計評價允當表達、建立自我保險機制、調整資產負債結構，並於15年內全面改善產業體質，預估每年可節省約900億元避險成本，15年累積效益約可達1.35兆元，一年可抵禦10％匯率波動風險，強調壽險業「不想再靠吃藥了」。

林昭廷指出，30年前壽險業推出的6%高預定利率保單，至今低利率時代仍有逾10兆元的保單解約準備金需消化，並衍生幣別錯配問題。現行會計規範下，每年需花費高額避險成本，去年整體壽險業共3,851億元耗費在避險。為解決長年結構性問題，他強調壽險業需「建立自我保險機制」，將省下來的錢留在公司，透過外匯價格變動準備金和淨值來強化資本韌性。

目前壽險業海外投資部位扣除股票約有20％需要用到NDF避險，而NDF的成本約占避險部位金額的3％，現行的暫行措施是每年強制增提稅前盈餘的3%，其中1.5%提存到外價金、1.5%提存到特別盈餘公積，後者會使淨值增加，外價金拿來沖抵匯損還能節省避險成本，這便是壽險公會提出的第一大鋼釘。

林昭廷解釋，第二大鋼釘是建立自我保險機制，此時若會計上讓壽險業有空間調整，就可降低NDF的避險比例，將NDF占避險部位金額的3%節省下來，每年約可節省900億元，15年約省下1.35兆元避險成本，而這些省下的成本可累積到外價金和特別盈餘公積。此外，公會提案建議金管會，還要額外增提稅前盈餘的5％到外價金或特別盈餘公積。

以外價金餘額目前粗估3,500億元計算，依照現行暫行措施，預估15年後外價金餘額累計超過1兆元，可抵禦一年內約10％的匯率波動風險，特別盈餘公積則可望增加5,400億元；另公會建議增提5％的部分，過去一年壽險業獲利約1,700億元，15年約可強化1,275億元準備金或資本，合計共強化1兆3,425億元自我保險能力。林昭廷說，簡單來說，「讓免疫力變好、體格強健，就不用再靠吃藥了」。

第三大鋼釘則是調整資產負債結構，林昭廷說，改變幣別錯配問題要從資產、商品與政策三方面同步調整，資產面是透過公建等標的引資回台，目前每年國內投資約增加1.5％，標的增加後約提高到3%，推估15年可望增加6兆元國內投資；商品面是去保證化、縮短保證期間，如保單預定利率降低，或不要保障終身；政策面則透過ICS制度引導業者改善幣別錯配與存續期間落差。

壽險業 保險

延伸閱讀

壽險公會用「接骨手術的三大鋼釘」 引導15年後產業健康轉骨

壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

獨／壽險業降低匯率波動 強化資本配套措施今日首度曝光

相關新聞

股匯雙殺 新台幣連9貶續寫近7個月新低

台股今天下殺991.42點，為史上第6大收盤跌點，熱錢加速撤出，導致新台幣延續貶勢，收盤收在31.43元，重貶1.35角...

壽險每年花逾3,600億元避險避了個寂寞？公會盼採AC攤銷法允當表達

壽險業調整外匯避險會計處理引發部分質疑，但壽險公會認為，不同會計準則會導致截然不同結果。理事長陳慧遊以「月亮沒有真正陰晴...

壽險公會提「接骨三大鋼釘」盼根治匯率痛 15年可省1.35兆元避險成本

壽險公會21日針對壽險業推行匯率會計調整的必要性進行說明。壽險公會副理事長林昭廷強調，壽險公會因此提出「接骨手術三大鋼釘...

五大銀行放款壓力仍大 10月房貸利率2.313%創下近17年來單月新高

中央銀行今日公布五大銀行（台灣銀行、合作金庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行）10月最新承作放款利率，其中房貸利率為2...

新台幣重貶1.35角 收31.43元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.43元，重貶1.35角，成交金額16.63億美元

全民投資工具智慧升級 投資先生APP獲證券界奧斯卡金彝獎

投資台股已成為全民運動，而一款好用的交易APP，是決定投資體驗順暢與否的關鍵。元大證券「投資先生APP」以體驗導向的設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。