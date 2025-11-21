壽險公會提「接骨三大鋼釘」盼根治匯率痛 15年可省1.35兆元避險成本

壽險公會21日針對壽險業推行匯率會計調整的必要性進行說明。壽險公會副理事長林昭廷強調，壽險公會因此提出「接骨手術三大鋼釘」：會計評價允當表達、建立自我保險機制、調整資產負債結構，並於15年內全面改善產業體質，預估每年可節省約900億元避險成本，15年累積效益約可達1.35兆元，一年可抵禦10％匯率波動風險，強調壽險業「不想再靠吃藥了」。

林昭廷指出，30年前壽險業推出的6%高預定利率保單，至今低利率時代仍有逾10兆元的保單解約準備金需消化，並衍生幣別錯配問題。現行會計規範下，每年需花費高額避險成本，去年整體壽險業共3,851億元耗費在避險。為解決長年結構性問題，他強調壽險業需「建立自我保險機制」，將省下來的錢留在公司，透過外匯價格變動準備金和淨值來強化資本韌性。

目前壽險業海外投資部位扣除股票約有20％需要用到NDF避險，而NDF的成本約占避險部位金額的3％，現行的暫行措施是每年強制增提稅前盈餘的3%，其中1.5%提存到外價金、1.5%提存到特別盈餘公積，後者會使淨值增加，外價金拿來沖抵匯損還能節省避險成本，這便是壽險公會提出的第一大鋼釘。

林昭廷解釋，第二大鋼釘是建立自我保險機制，此時若會計上讓壽險業有空間調整，就可降低NDF的避險比例，將NDF占避險部位金額的3%節省下來，每年約可節省900億元，15年約省下1.35兆元避險成本，而這些省下的成本可累積到外價金和特別盈餘公積。此外，公會提案建議金管會，還要額外增提稅前盈餘的5％到外價金或特別盈餘公積。

以外價金餘額目前粗估3,500億元計算，依照現行暫行措施，預估15年後外價金餘額累計超過1兆元，可抵禦一年內約10％的匯率波動風險，特別盈餘公積則可望增加5,400億元；另公會建議增提5％的部分，過去一年壽險業獲利約1,700億元，15年約可強化1,275億元準備金或資本，合計共強化1兆3,425億元自我保險能力。林昭廷說，簡單來說，「讓免疫力變好、體格強健，就不用再靠吃藥了」。

第三大鋼釘則是調整資產負債結構，林昭廷說，改變幣別錯配問題要從資產、商品與政策三方面同步調整，資產面是透過公建等標的引資回台，目前每年國內投資約增加1.5％，標的增加後約提高到3%，推估15年可望增加6兆元國內投資；商品面是去保證化、縮短保證期間，如保單預定利率降低，或不要保障終身；政策面則透過ICS制度引導業者改善幣別錯配與存續期間落差。