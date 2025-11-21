證交所響應WFE「氣候倡議敲鐘」活動 攜手碳交所推自然碳匯合作

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所響應2025年WFE「氣候倡議敲鐘」活動－臺灣碳權交易所及農業部林業試驗所簽署合作備忘錄。證交所／提供
臺灣證券交易所秉持金融市場永續轉型推動者的使命，今年再度響應世界交易所聯合會（WFE）發起的「氣候倡議敲鐘」（Ring the Bell for Climate）活動，以行動展現台灣資本市場對全球氣候行動的支持。適逢第30屆聯合國氣候峰會（COP30）召開，WFE號召各國交易所在市場中發揮核心作用，推動市場投入氣候行動倡議，證交所亦藉此向國際展現台灣在淨零發展上的具體成果。

為呼應WFE氣候行動主題，證交所今年響應著重於兩大方向：支持台灣自然碳匯生態系建置及提升企業永續治理能力。於自然碳匯推動方面，臺灣碳權交易所與農業部林業試驗所於10月29日簽署合作備忘錄（MoU），將推動自然碳匯專案、人才培育與產業實踐，協助企業從減排邁向「以自然創造正向影響」的淨零方案。

此外，10月20日至23日、11月17日至21日，證交所與碳交所在台北與高雄攜手推動ISO 14067「碳足跡查證員」與ISO 14068-1「碳中和訓練」訓練課程，培養碳管理人才，協助企業掌握國際最新減碳趨勢與標準，並達成碳中和目標，進一步提升臺灣在全球減碳行動中的參與和貢獻度。

今年第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）於巴西貝倫召開，本次會議重點聚焦最新減碳目標，並研議全球調適支援機制。順應全球淨零浪潮，證交所將持續深化永續轉型推廣與碳管理專業培育，協助企業強化面對國際趨勢的韌性與競爭力。同時，證交所也將持續與碳交所及相關機構，打造更完善的永續生態系，引導企業投入低碳與自然正效益行動，共同推動台灣邁向2050淨零排放目標。

證交所 資本市場 減碳

