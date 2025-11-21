中國信託勇奪「ESG for Culture影響力獎」四項大獎

中信金控（2891）長期投入藝文公益近30年，21日榮獲文化內容策進院主辦第一屆「ESG for Culture影響力獎」頒發「資源協助獎」、「多元合作獎」、「跨界共榮獎」及「文化投資獎」共計囊括四項大獎，獲獎數為金融業第一，彰顯中國信託推廣藝文、力挺臺灣文創產業備受肯定。

第一屆「ESG for Culture影響力獎」頒獎典禮假臺北市松山文創園區舉行，由中國信託金控董事會副秘書長林永勝資深副總經理、中國信託創業投資公司副總經理邱明慧出席領獎。中國信託集團秉持金控創辦人辜濓松的理念，將藝文公益視為無價的文化投資，相信民眾的生活品質與藝術欣賞水準息息相關，除了挹注資源支持各類展演，亦於中國信託金融園區打造公共藝術空間，舉辦多元藝文活動，讓藝術走進員工和民眾的生活。

中信金控旗下中信銀行勇奪三個獎項，包括：助力文化產業創新，積極贊助藝文活動，使國人不出國也能看見世界級的藝術展演，獲頒「資源協助獎」。長期支持「無獨有偶工作室劇團」從劇場走進偏鄉，培育偏鄉種子教師，讓藝術教育在地扎根；鼓勵創新突破的當代展演，與「何曉玫舞團」合作以科技結合當代舞蹈並躍上國際舞臺；贊助「台北雙年展」，鼓勵民眾、客戶和員工親近當代藝術，贏得「跨界共榮獎」殊榮。此外，為因應社群發展趨勢，中信銀行透過線上圖文及影音等內容創作，以公益自媒體「Home Run Taiwan」關注環境、運動、公益、金融等主題，結合線下實體活動，邀請民眾響應行動倡議，榮獲「多元合作獎」肯定。

中信金控持續做藝文界後盾，厚植臺灣文化創意產業內容，旗下子公司中國信託創投響應政府政策，自2012年起成為「加強投資文化創意產業方案」基金管理人，是臺灣唯一成立「文創投資中心」並深入研究投資文化創意產業的金融業者，促成「金融挺文創」風潮，成功攜手政府及民間資金助力臺灣文化創意產業發展，投資領域橫跨電影、電視、音樂、舞臺劇、電子書、策展、生活品牌、運動等，整合集團資源提供被投資公司加值服務，獲得「文化投資獎」。