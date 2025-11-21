正式分手！北市府宣布與新壽完成北士科T17、T18解約
台北市政府21日表示，與新光人壽在今日完成北士科T17、T18地上權合意解約協議，為輝達（NVIDIA）台灣總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。
北士科T17、T18基地原先是由新光人壽取得地上權，在幾經波折之後，新壽表示願意與台北市政府合意解約，以讓地給輝達進駐，台北市政府與新壽也達成共識，以44.3億餘元合意終止契約，今完成最後的解約協議。
北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與臺北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言