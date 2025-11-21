股匯雙殺 新台幣連9貶續寫近7個月新低

台股今天下殺991.42點，為史上第6大收盤跌點，熱錢加速撤出，導致新台幣延續貶勢，收盤收在31.43元，重貶1.35角，匯價連9日貶值，且續創近7個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額20.27億美元。

美國勞工統計局公布，9月非農就業人數新增11萬9000人，遠高於市場預期，失業率微升至4.4%，市場解讀就業報告整體走穩，但未對聯準會（Fed）決策給出明確指引，12月是否進一步降息仍高度不確定，美國4大指數全數收黑。

台股今天開低走低，盤中一度大跌1030.38點，終場跌幅略為收斂，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，下跌991.42點。三大法人合砍台股新台幣1080億元，其中，外資及陸資賣超915.36億元，為史上第4大賣超金額。

新台幣兌美元今天開盤價為31.34元，早盤貶勢收斂，最高觸及31.298元，不過，午後隨著外資加大匯出，跌幅逐步擴大，盤中最低31.45元。

外匯交易員分析，新台幣午後匯價貶破31.4元關卡，部分出口商趁勢拋匯，但仍難抵外資密集匯出壓力，使新台幣終場重貶1.35角。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計重貶2.8角或0.89%，週線連3貶。

展望後續，外匯交易員指出，近期新台幣走勢恐持續偏貶，不排除下週回測31.5元關卡，短線仍受到台股表現牽動，須持續觀察外資動向。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.12%；日圓升0.46%、人民幣小升0.05%；韓元下挫0.44%、新台幣貶0.43%、新加坡幣貶0.03%。