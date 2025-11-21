快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

全體證券商前10月獲利876億元 年增0.32%轉為正成長

中央社／ 台北21日電

台灣證券交易所今天公布統計，累積今年前10月全體證券商稅後淨利新台幣876.85億元，較去年同期成長0.32%，成功翻正。

台股歷經4月對等關稅震撼後，持續反彈回升，證券商獲利也跟著成長。根據證交所統計，10月全體證券商稅後淨利133.18億元，較9月成長6.36%。

其中，10月大盤總成交值約10.896兆元，較9月增加6.95%，全體證券商10月經紀業務獲利106.30億元，月增6.1%；10月券商自營的證券評價利益也較多，全體證券商10月自營業務獲利47.09億元，月增68.48%；10月證券商承銷業務淨利5.77億元，則較9月衰退63.48%。

累積今年前10月全體證券商獲利年增率成功翻正。證交所說明，今年1至10月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退，經紀業務獲利781.90億元，年減3.35%；自營出售證券利益也較少，自營業務226.10億元，年減5.74%；承銷業務淨利73.45億元，同樣比去年同期略減0.65%。不過由於其他項目虧損79.94億元，相較去年同期虧損108.41億元縮減，整體累積獲利轉為正成長。

證券商 證交所

延伸閱讀

外交關係緊張之際 日本10月對大陸出口增長2.1%

10月會議紀錄揭密 Fed多位官員挺利率不變

中金「做大」 要併兩家券商…資產將衝4.4兆元躍業界四哥

10月新青安撥貸額 探次低

相關新聞

股匯雙殺 新台幣連9貶續寫近7個月新低

台股今天下殺991.42點，為史上第6大收盤跌點，熱錢加速撤出，導致新台幣延續貶勢，收盤收在31.43元，重貶1.35角...

五大銀行放款壓力仍大 10月房貸利率2.313%創下近17年來單月新高

中央銀行今日公布五大銀行（台灣銀行、合作金庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行）10月最新承作放款利率，其中房貸利率為2...

新台幣重貶1.35角 收31.43元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.43元，重貶1.35角，成交金額16.63億美元

全民投資工具智慧升級 投資先生APP獲證券界奧斯卡金彝獎

投資台股已成為全民運動，而一款好用的交易APP，是決定投資體驗順暢與否的關鍵。元大證券「投資先生APP」以體驗導向的設計...

凱基人壽擬發行最高200億元 十年以上累積次順位公司債

凱基金控（2883）代其子公司凱基人壽公告，凱基人壽董事會決議擬以公開募集方式發行最高新台幣200億元（或等值外幣）之十...

美股、台股屢創高 近三月投信基金失血千億元

台美股市近期屢次創高，投資人逢高獲利了結，使得8、9月全市場投信基金大失血，10月雖轉為淨流入，但主要集中於貨幣市場基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。