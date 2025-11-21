全體證券商前10月獲利876億元 年增0.32%轉為正成長

台灣證券交易所今天公布統計，累積今年前10月全體證券商稅後淨利新台幣876.85億元，較去年同期成長0.32%，成功翻正。

台股歷經4月對等關稅震撼後，持續反彈回升，證券商獲利也跟著成長。根據證交所統計，10月全體證券商稅後淨利133.18億元，較9月成長6.36%。

其中，10月大盤總成交值約10.896兆元，較9月增加6.95%，全體證券商10月經紀業務獲利106.30億元，月增6.1%；10月券商自營的證券評價利益也較多，全體證券商10月自營業務獲利47.09億元，月增68.48%；10月證券商承銷業務淨利5.77億元，則較9月衰退63.48%。

累積今年前10月全體證券商獲利年增率成功翻正。證交所說明，今年1至10月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退，經紀業務獲利781.90億元，年減3.35%；自營出售證券利益也較少，自營業務226.10億元，年減5.74%；承銷業務淨利73.45億元，同樣比去年同期略減0.65%。不過由於其他項目虧損79.94億元，相較去年同期虧損108.41億元縮減，整體累積獲利轉為正成長。