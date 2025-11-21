五大銀行放款壓力仍大 10月房貸利率2.313%創下近17年來單月新高

中央銀行今日公布五大銀行（台灣銀行、合作金庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行）10月最新承作放款利率，其中房貸利率為2.313%，較上月增加0.019百分點，並創下從民國98年1月，即近17年以來的單月新高。

金融圈人士指出，儘管政院拍板金管會在9月放行新青安政策貸款可不計入銀行法第72條之2，即商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%，但由於央行的「不動產放款集中度」管制還在，也使銀行有下降水位的壓力，能承作的房貸空間仍有限。在資源有限之下，上述的五大銀行仍持續拉高銀行房貸利率，平均房貸利率創下近17年來的新高水準。

央行經研處副處長葉盛表示，房貸利率走升主要和銀行管控風險性資產，房貸利率因而調高有關，另一個原因則和新青安貸款的占比下降有關，新青安利率雖低，但由於10月其他房貸的增量達46億元，新青安月減1億元，因此也拉低五大行的整體房貸利率水準。

央行今日公布10月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為2.187％，較9月的2.12％上升0.067個百分點，央行指出，主要為周轉金貸款利率較9月上升所致。

房貸利率走升的同時，移轉棟數及房貸金額仍持續上升。葉盛指出，購屋貸款10月較9月小增46億元，其中大台北房價指數為175.67，預售屋價格較強，中古屋修正較為明顯。至於移轉棟數的增加，是否代表房市已在「築底」？葉盛回應，陽曆9月適逢農曆民俗月，因此動撥延後，使9月基期較低，10月就相對較高。

此外，10月移轉棟數雖仍年減13.51%，但已較9月月增5.69%；另外在青安成交量方面，央行統計，五大銀行的非青安部分的房貸增加46億元，五大銀行新承作的青安金額，10月為221億，較上個月222億減少1億元，因此，五大銀行房貸的青安占比相對降下來不少。若以比重觀察，青安占比9月為43.96%，10月則降至40.01%，約減少近4個百分點。