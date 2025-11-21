全民投資工具智慧升級 投資先生APP獲證券界奧斯卡金彝獎

投資台股已成為全民運動，而一款好用的交易APP，是決定投資體驗順暢與否的關鍵。元大證券「投資先生APP」以體驗導向的設計思維，將開戶、看盤、交易、資產管理一次整合，於第18屆金彝獎脫穎而出，獲得傑出金融創新獎肯定，實現從新手到專業投資人皆能輕鬆上手的智慧投資新體驗。

投資先生APP五大創新特色：

投資先生APP為國內百萬人信賴的行動交易平台，下載數超過560萬次，首頁擁有16項資訊模組可以自由拖曳，包括熱門個股、ETF排行、研究報告、行事曆等。元大證券將持續以創新、好用與客戶體驗為核心，結合金融科技與市場交易，打造更便利、更貼心的智慧投資生態。

