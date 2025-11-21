全民投資工具智慧升級 投資先生APP獲證券界奧斯卡金彝獎
投資台股已成為全民運動，而一款好用的交易APP，是決定投資體驗順暢與否的關鍵。元大證券「投資先生APP」以體驗導向的設計思維，將開戶、看盤、交易、資產管理一次整合，於第18屆金彝獎脫穎而出，獲得傑出金融創新獎肯定，實現從新手到專業投資人皆能輕鬆上手的智慧投資新體驗。
投資先生APP五大創新特色：
1.投資先生2.0效率升級。台美市場首頁一鍵切換、模組化功能設計，打造個人專屬投資儀表板，投資判斷更即時。
2.一戶五開，輕鬆啟動全球佈局，完成開戶只要5分鐘，將證券、海外股票、財富管理、銀行台幣/外幣數位證券存款帳戶之開戶整合至單一流程。
3.金融資料共享，一手掌握全戶資產。整合元大金控旗下資源，一鍵查詢證券、銀行、人壽、投信、期貨資產總額及交易明細。
4.智能條件單，自動監控市場行情。六大策略型條件單：長效單、停損停利單、移動鎖利單、二擇一單、母子單、多條件單，自動監控市場行情，適合無法長時間盯盤的投資人。
5.智能貼標，個人化體驗。透過用戶行為分析投資興趣，適時推播研究報告、商品資訊或市場提醒。
投資先生APP為國內百萬人信賴的行動交易平台，下載數超過560萬次，首頁擁有16項資訊模組可以自由拖曳，包括熱門個股、ETF排行、研究報告、行事曆等。元大證券將持續以創新、好用與客戶體驗為核心，結合金融科技與市場交易，打造更便利、更貼心的智慧投資生態。
詳情請見元大證券官網：https://yuantasec.pse.is/8cp4j8
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言