金管會創新處處長胡則華辦理退休 由綜規處處長林羲聖調任
金管會21日公布，原金融市場發展及創新處處長胡則華於11月17日辦理退休，由綜合規劃處林羲聖調任創新處處長一職，行政院20日核定，21日正式到任。
林羲聖畢業於國立台灣大學法律學系、澳洲昆士蘭科技大學應用財務所碩士，於1988年公務人員高等考試金融保險類科及格，曾任中國農民銀行科長、行政院金融監督管理委員會專門委員、金融監督管理委員會綜合規劃處副處長。
林羲聖今年1月1日從金管會綜規處副處長一職升任處長後，職位剛坐熱又有職務調整，挑戰金融科技與創新發展、綠色及轉型金融等業務。
