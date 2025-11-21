快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

金管會創新處處長胡則華辦理退休 由綜規處處長林羲聖調任

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會21日公布，原金融市場發展及創新處處長胡則華(圖)於11月17日辦理退休。中央社
金管會21日公布，原金融市場發展及創新處處長胡則華(圖)於11月17日辦理退休。中央社

金管會21日公布，原金融市場發展及創新處處長胡則華於11月17日辦理退休，由綜合規劃處林羲聖調任創新處處長一職，行政院20日核定，21日正式到任。

林羲聖畢業於國立台灣大學法律學系、澳洲昆士蘭科技大學應用財務所碩士，於1988年公務人員高等考試金融保險類科及格，曾任中國農民銀行科長、行政院金融監督管理委員會專門委員、金融監督管理委員會綜合規劃處副處長。

林羲聖今年1月1日從金管會綜規處副處長一職升任處長後，職位剛坐熱又有職務調整，挑戰金融科技與創新發展、綠色及轉型金融等業務。

金管會 台灣大學 金融科技

延伸閱讀

金管會 ESG 評鑑 明年出考題 檢視1,915家上市櫃永續表現

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會喊「基本面穩健」全網酸爆

純網銀累虧87億創新高！樂天逼增資紅線 金管會：已多次關切

相關新聞

壽險公會用「接骨手術的三大鋼釘」 引導15年後產業健康轉骨

壽險公會21日上午舉辦媒體茶敘，針對近期匯率會計處理爭議做出說明，代表出席者有壽險公會理事長陳慧遊、壽險公會副理事長暨國...

全民投資工具智慧升級 投資先生APP獲證券界奧斯卡金彝獎

投資台股已成為全民運動，而一款好用的交易APP，是決定投資體驗順暢與否的關鍵。元大證券「投資先生APP」以體驗導向的設計...

凱基人壽擬發行最高200億元 十年以上累積次順位公司債

凱基金控（2883）代其子公司凱基人壽公告，凱基人壽董事會決議擬以公開募集方式發行最高新台幣200億元（或等值外幣）之十...

美股、台股屢創高 近三月投信基金失血千億元

台美股市近期屢次創高，投資人逢高獲利了結，使得8、9月全市場投信基金大失血，10月雖轉為淨流入，但主要集中於貨幣市場基金...

臺灣金融業唯一獲獎 臺灣企銀獲 IDC 未來企業大獎亞太級榮耀

IDC（International Data Corporation）20日在新加坡舉辦「2025未來企業大獎（Futu...

降息不定性升、明年挑戰與機會並存 國泰投信總座張雍川前瞻全球債市

全球利率環境與市場結構快速變化，前瞻視角與多元策略成為投資布局的關鍵。由國際知名金融信息與指數提供商彭博Bloomber...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。