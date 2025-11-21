凱基人壽擬發行最高200億元 十年以上累積次順位公司債

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

凱基金控（2883）代其子公司凱基人壽公告，凱基人壽董事會決議擬以公開募集方式發行最高新台幣200億元（或等值外幣）之十年以上「累積次順位公司債」，以強化財務結構並提升資本適足率。

依公告內容，本次公司債將視市場狀況一次或分次發行，未採總括申報；每張面額為新台幣100萬元，如採外幣發行則依市場狀況調整。公司債年期上限為15年，發行價格為依票面金額全額發行，利率由董事長或其授權代表依市場變化彈性決定。

凱基人壽表示，募集資金將用於強化資本結構、充實自有資本，以因應監理需求並持續提升資本適足率。本次將採公開承銷辦理，公司債受託人、還本付息代理機構及買回條件等細節將由董事長或指定之人決定。

本次公司債不含轉換、交換或認股等設計，因此無股權稀釋問題。凱基人壽並預計向證券櫃檯買賣中心申請公司債登錄櫃買，提高流動性與市場參與度。

