凱基人壽擬發行最高200億元 十年以上累積次順位公司債
凱基金控（2883）代其子公司凱基人壽公告，凱基人壽董事會決議擬以公開募集方式發行最高新台幣200億元（或等值外幣）之十年以上「累積次順位公司債」，以強化財務結構並提升資本適足率。
依公告內容，本次公司債將視市場狀況一次或分次發行，未採總括申報；每張面額為新台幣100萬元，如採外幣發行則依市場狀況調整。公司債年期上限為15年，發行價格為依票面金額全額發行，利率由董事長或其授權代表依市場變化彈性決定。
凱基人壽表示，募集資金將用於強化資本結構、充實自有資本，以因應監理需求並持續提升資本適足率。本次將採公開承銷辦理，公司債受託人、還本付息代理機構及買回條件等細節將由董事長或指定之人決定。
本次公司債不含轉換、交換或認股等設計，因此無股權稀釋問題。凱基人壽並預計向證券櫃檯買賣中心申請公司債登錄櫃買，提高流動性與市場參與度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言