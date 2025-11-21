美股、台股屢創高 近三月投信基金失血千億元

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台美股市近期屢次創高，投資人逢高獲利了結，使得8、9月全市場投信基金大失血，10月雖轉為淨流入，但主要集中於貨幣市場基金。根據投信投顧公會10月底資料，全市場投信基金近三月資金淨流出逾千億元。其中淨流出最多的是台股基金和被動式台股ETF，淨流入最多的則為貨幣市場基金及主動式股票型ETF。

在基金公司方面，有超過半數的基金公司為資金淨流出，統一投信卻逆勢吸金，近三月資金淨流入超過200億元，為投資人加碼最多的基金公司。

根據投信投顧公會統計至10月底數據，統一投信近三月資金流入227.1億元，以貨幣市場基金及主動式股票型ETF最受青睞。統一強棒貨幣市場基金近三月淨流入235.9億元，躍升為規模最大的貨幣市場基金。主動統一台股增長ETF（00981A）近三月淨流入高達148.3億元，新成立的主動統一全球創新ETF（00988A）也帶來61.3億元的資金淨流入。

主動統一全球創新ETF（00988A）基金經理人陳意婷表示，聯準會降息循環延續，有利風險偏好上升，以科技成長股及利率敏感股最具表現機會。美國雲端服務（CSP）巨頭的AI變現效率有望轉佳，加速改善獲利率。CSP對明年的AI資本支出預估持續上修，也使GPU／ASIC及其供應鏈有機會維持強勁的營收獲利動能。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

