臺灣金融業唯一獲獎 臺灣企銀獲 IDC 未來企業大獎亞太級榮耀

IDC（International Data Corporation）20日在新加坡舉辦「2025未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」頒獎典禮，臺灣企銀（2834）憑藉創新專案「臺灣企銀智防網，智慧防詐用心守財」，一舉奪下亞太等級及臺灣等級「最佳安全信任獎（Best in Security and Trust）」雙料肯定，為本屆亞太區此獎項唯一得主，更是臺灣金融業唯一獲得亞太級獎項殊榮，充分彰顯臺灣企銀在智慧防詐與數位信任領域的創新實力與國際競爭力。

IDC主辦的未來企業大獎已邁入第九年，今年吸引超過13個國家、4,000多家企業參與提名，採用兩階段嚴謹評選，每項提名由IDC分析師進行評估，再由國際專家評審團共同進行區域得主評選。臺灣企銀「智防網」以前瞻視角回應新型態詐騙的快速演變，結合AI智能分析、行為偵測模型與跨平台即時警示系統，主動辨識可疑交易與異常登入行為，協助客戶提前阻斷詐騙風險，開啟金融防詐新模式，在國際激烈角逐中奪得殊榮。

「智防網」於行動銀行領先建構三大創新安全鎖、Wi-Fi偵測、APP防偽檢測及APP防護檢定等多層次智慧防護，並針對近年新型態SIM卡交換詐騙的快速崛起，攜手電信、電子支付與科技產業跨域合作，率先發起全臺首創「SIM卡詐欺聯防機制」，上線後四個月內，逾千人啟用SIM卡詐欺防護。聯防機制同時推動用戶以電子支付綁定臺灣企銀帳戶，創下新增戶數較同期成長近3倍的亮眼成績，顯示消費者對交易安全高度重視，更願意將臺灣企銀作為支付首選銀行，也展現臺灣企銀不僅強化防詐成效，更深化數位信任的價值。

近日國內公布「CSEA卓越客服大獎」，臺灣企銀今年橫掃三大獎，亦締造連續五年獲獎佳績。其中「End-to-End線上享e貸平台」以導入AI即時決策技術與RPA自動化流程機器人，優化線上申貸流程，提供客戶無斷點的高效體驗，榮獲「最佳客戶服務企業獎」；「樂齡版APP」以大字介面、語音輔助、跌倒偵測與緊急求助功能，貼心照顧使用者需求，獲得「最佳服務創新企業獎」；「Hokii數位生活圈」以數位帳戶、會員優惠及創新存錢筒，成功建立年輕世代共感的數位品牌形象，獲頒「最佳整合行銷企業獎」，展現以客為本、持續創新的數位服務實力。

臺灣企銀表示，此次再度囊括多項國內外獎項，顯示臺灣企銀不僅在智慧防詐領域展現前瞻成果，更在數位服務與行銷創新上穩居金融業領先地位。未來臺灣企銀將持續強化AI技術應用與資安治理，推動普惠與永續金融，讓科技與信任並行，守護全民財產安全，實現永續共榮的金融未來。