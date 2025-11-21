壽險公會用「接骨手術的三大鋼釘」 引導15年後產業健康轉骨

壽險公會21日上午舉辦媒體茶敘，針對近期匯率會計處理爭議做出說明，代表出席者有壽險公會理事長陳慧遊、壽險公會副理事長暨國泰人壽執行副總經理林昭廷、南山人壽副總經理蔡昇豐、台新人壽董事劉積瑄。陳慧遊用月亮比喻，「月有陰晴圓缺」是人看到的角度，壽險業的會計也會因套用準則不同而有很大改變；林昭廷則提出「壽險接骨手術的三大鋼釘」，用會計評價允當表達壽險業長期經營特性、自我保險機制和改善根本幣別錯配問題，引導壽險業15年後「健康轉骨」。

林昭廷說明，因為台灣保險市場開放競爭、總體經濟轉變出現的長期低利率環境，高利率保單的負擔造成壽險資產茁壯後，卻「骨骼不正」，資金必須投資海外，又在會計制度引導下，龐大的外匯避險成本用來平穩短期損益，造成二次傷害，使得壽險業要接軌ICS與IFRS17時，必須進行「接骨手術」，打下三大鋼釘，逐步修復骨架，這15年的過渡期，也是壽險體質修復期，之後三大鋼釘就會移除，屆時壽險資產錯配、短期避險比率過高、資金大量投資海外的問題，就會被導正。

第一根鋼釘是會計評價允當表達壽險業長期經濟特性，目的是讓財報能如實呈現壽險業的長期經營特性與符合真實比率的外幣現金流量曝險，使會計制度不再迫使業者為了平抑損益波動而進行過度避險。調整會計制度不免令外界憂心影響信譽，使壽險業財報難以取得投資人與信評機構認可。

然而，在經過多年的討論，2012年主管機關同意推動「外匯價格變動準備金」制度，當時坊間亦有相同的質疑，批評角度如國外並無外匯價格變動準備金制度、有美化帳面嫌疑、平抑損益波動等，但此制度實行13年後，因為資訊的充分揭露，不但深受投資人與信評機構認可為有效風險管理工具，外價準備餘額更從制度適用初期的192億元成長至2024年底逾2,000億元。也正因外價制度的實行，業者得以調降NDF避險比率，改善NDF價格偏離之高昂成本現象，多年來節省無謂避險支出約一兆元。

林昭廷說，本次壽險公會的匯率評價會計制度調整建議，正是借鏡當年外價制度的成功經驗，提出的15年「暫行措施」，目的除在反映長期經營特性外，更為壽險業爭取足夠時間，避免在接軌的過渡期仍被迫持續進行高成本、短天期避險，錯失強化資本的重要時機。匯率評價會計制度的暫行措施並非讓業者永久偏離IFRS，其目的與保險業新一代清償能力制度相同，給予業者15年的過渡期間調整資產負債結構、強化財務體質與資本。

更重要的是，必須先打下第一根鋼釘，才能讓第二根鋼釘與第三根鋼釘更有效果。唯有透過會計評價的允當表達，避險操作才能從會計制度迫使的行為，恢復到符合經濟實質的水準，使壽險公司能有空間累積自我保險所需的資本，進而有足夠的時間調整長期資產負債結構，修正目前相關錯配的情況。沒有第一根鋼釘先支撐，壽險業無法從會計制度強迫的短期避險壓力中解脫，也無法啟動後續的中長期改革。

第二根鋼釘是自我保險機制，強化壽險業長期風險承擔能力。當避險比率因打下第一根鋼釘調整而回到合理水準後，業者才可以將節省的避險成本累積到外匯價格變動準備金與特別盈餘公積，強化自我保險能力。此外，目前公會亦建議進一步厚實資本的措施，在現有基礎上額外提存稅前淨利之5%至外匯價格變動準備金或特別盈餘公積。

也就是說，這些因暫行措施節省下來的避險成本，並不會用在盈餘分派，而是作為業者吸收匯率波動的自我保險準備。且透過研議配套措施，額外增提外價準備或特別盈餘公積，能使壽險業快速累積準備金與資本，進一步降低短期避險工具的比率，回歸保險業長期經營的核心精神。

第三根鋼釘是調整資產負債結構，從根本改善幣別錯配。林昭廷指出，真正改善幣別錯配，仍需資產、商品與政策三方面的結構性調整，如資產面需透過監理誘因引導壽險資金回台、提升國內長天期投資標的供給、推動政策性公建與證券化商品；商品面亦須去保證化並縮短保證期間；政策面結合資產與商品面，主管機關亦在保險業新一代清償能力制度下規劃「資產負債管理改善獎勵措施」，引導業者改善幣別錯配與存續期間匹配，強化業者財務體質。

壽險公會認為，這些改革本質上需較長的時間推動，所以需要同時打下三根鋼釘，第一根鋼釘是降低會計制度造成的避險壓力，節省不必要的短期避險成本，再結合第二根鋼釘支撐，能快速累積的自我保險資本，第三根鋼釘就是調結構，接骨及長骨，需要體力與時間，因此，唯有厚植壽險業財務實力，才能有足夠的空間與時間去支應相關的調整。