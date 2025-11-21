玉山銀行獲 IDC 未來企業大獎 兩項得獎肯定

國際知名研究調查機構IDC於20日在新加坡舉行2025年未來企業大獎頒獎典禮，玉山銀行以創新「全通路智能互動平台」虛實通路整合及「金秘書」AI賦能服務，榮獲台灣「最佳AI應用平台」及「最佳創新作法」雙項殊榮。

玉山銀行優化顧客服務導入AI應用，以顧客需求為核心打造「全通路智能互動平台」，整合行銷、風控、流程、賦能和服務等五大AI技術構面，提供「多、快、好、穩」四大解決方案，讓顧客填寫一次資料即可同時完成台幣及外幣帳戶、信用卡、房貸、信貸、證券帳戶、複委託帳戶等七項產品服務申請。同時，系統導入AI語音技術，提供便捷服務與留電回撥，並運用AI進行多面向防詐偵測，榮獲台灣「最佳AI應用平台」獎項。

除了顧客端AI應用，玉山銀行也積極運用生成式AI技術精進內部流程，推出員工AI助理「金秘書」，協助全台140家分行同仁進行諮詢，並即時獲取業務資訊，免去繁瑣的資料查找與電話詢問，讓臨櫃服務更快、更精準，全面提升顧客體驗。專案團隊採用Google Cloud Vertex AI平台，僅用三個月即建構安全高效的AI應用框架，確保服務可靠且合規，贏得台灣「最佳創新作法」肯定。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，屢獲國際大獎肯定，包括連續5年榮獲《富比士》「台灣最佳銀行」，今年更榮獲Retail Banker International亞太區評比「年度最佳數位銀行獎」、Euromoney「台灣最佳顧客體驗獎」、IDC「亞太區智能銀行領導者」等國際獎項肯定。為鼓勵顧客體驗「全通路智能互動平台」一站式線上申請，2025年12月31日前外幣帳戶新戶且無數位帳戶者，首開外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」，以數位帳戶成功線上買外幣任一筆即贈日幣2,800圓。