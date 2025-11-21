快訊

第一產險前三季 EPS 達2.43元 看好滑雪季推活動搶商機

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

第一產險看好滑雪旅遊帶動的投保需求，至年底前推出海外旅平險抽獎活動，並於12月起與交通服務業者合作，提供投保保戶機場接送折扣，以提升旅前移動便利性。該公司今年推出的「海外突發疾病保險」結合「海外旅行不便險」，在冬季持續成為投保主力，涵蓋法定傳染病、航班延誤、行李延誤等風險。

第一產險「投保海外旅平險方案，月月抽獎活動」，最大獎iPhone 17。並將在12月起與ZUDAO合作，投保海外旅平險保戶可立即享機場接送8折優惠券，提升旅遊服務體驗。

第一產前三季歸屬於母公司業主淨利為7億3,139萬元，EPS達2.43元，顯示獲利動能持續為股東帶來正面貢獻。

資產負債狀況方面，第一產險第3季期末總資產達203億1,440萬元，總負債為114億4,047萬元，整體歸屬於母公司業主之權益為88億7,392萬元，財務結構穩健。

產險 旅平險

