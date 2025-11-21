因應匯率波動風險 壽險公會：會計制度修改後 將有6兆台幣可投資台灣

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊表示，壽險的會計制度調整完之後，全台灣會看到更健康、更強壯的壽險產業。 圖/本報系資料照片
壽險業能否透過修改會計制度來平抑匯率波動對獲利的影響，引起熱議，壽險公會今日首度以媒體茶敘說明會形式對外發聲。壽險公會估算，倘若會計制度能修改，暫行措施執行15年下來，壽險業準備金與資本可增加1.3兆元，國內投資更可增加6兆元來協助產業發展。

壽險公會理事長陳慧遊指出，壽險的會計制度調整完之後，全台灣會看到更健康、更強壯的壽險產業，台灣是民主社會，各種意見都能溝通，壽險業者也會傾聽各界的意見。

壽險公會副理事長，也是國壽執行副總林昭廷指出，政策面會引導降低幣別錯配，後續國內投資一定會增加，國外投資會減少，預計15年後，國內投資可增加6兆元，他強調：「避險省下來的錢絕非放在股東口袋，甚至股東還要額外拿出5%來增加提存」林昭廷感嘆，壽險業者「不想再吃藥了」：「我們藥已經吃很多，希望能自我保險改善體質。」

林昭廷說明，壽險真正該做的避險，應該是針對每一年快到期的部位作現金避險，每年快到期的部位在10%左右，現在卻是避險比率高達60%至70%的，額外多出來的都是為了會計處理而多做的。

林昭廷也表示，還好有外價準備金制度，他估計在10月，外價金會從9月的3400億增至3800億元，且若沒有外價金，甚至可能80%至90%都要避險；雖然外價金台灣獨有，但也引起其他國家如南韓的興趣，就來向台灣取經。

林昭廷形容，台灣的壽險幣別錯配的確「舉世無雙」，但壽險業每天開門壓力都很大，希望現在能喘口氣，解方就是會計制度的調整。他指出，Ias21號公報的規定，所有即期匯率的變動都要進損益表，壽險才去做衍生讓損益表波動降低，然而，倘若會計制度不修改，過去十年避險支出超過2兆，未來10年超過3兆元。

林昭廷用數據舉例，若NDF（無本金交割遠匯）這20%都可降低下來，成本3%，每年可節省約900億，而強制提存就1.5%，還要再增加1.5%進外價準備金提存；此外，暫行措施為15年，並非永久，而是只有15年，在這15年中，若每一年可省下900億，15年就有1兆3500億元，其中一半的6750億元會到外價準備金再幫助業者抗匯損，若加上10月有3800億元的水位，會計制度調整15年後，外價準備金就有1兆元的水位，抵匯率波動一年的變動10%是足夠的。

林昭廷分析，15年之後，除了外價準備金有6750億元，稅後獲利則有5400億元會入淨值，另外額外獲利的增加提存5%也會有1275億元，所以15年之後的保險業自我強化的資金，共有1兆3425億元。

