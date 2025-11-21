股匯雙殺！新台幣匯價連9貶 開盤貶破31.3元
美股周四在AI泡沬疑慮及Fed進一步降息未定的情緒下，指數開高殺低，科技股領跌翻黑，美股出現自4月以來單日最大急轉彎行情；和台股加權指數連動性高的那斯達克指數由急彈2.6%，轉為重摔2.15%，險守兩萬二，退回逾兩個月低點。
台股今早開盤在美股急轉變行情下重挫逾700點，新台幣開盤亦貶破31.3元，以31.34元開盤，貶值4.5分，呈現連9貶。
美國9月非農就業大增11.9萬人，明顯多於市場預期的5.1萬人，但失業率上升0.1個百分點至4.4%，為近四年高位。經濟數據顯示不確定性，令市場對聯準會（Fed）12月的降息預期呈現漂移。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言