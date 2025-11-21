股匯雙殺！新台幣匯價連9貶 開盤貶破31.3元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.34元開盤，貶4.5分。本報資料照片
美股周四在AI泡沬疑慮及Fed進一步降息未定的情緒下，指數開高殺低，科技股領跌翻黑，美股出現自4月以來單日最大急轉彎行情；和台股加權指數連動性高的那斯達克指數由急彈2.6%，轉為重摔2.15%，險守兩萬二，退回逾兩個月低點。

台股今早開盤在美股急轉變行情下重挫逾700點，新台幣開盤亦貶破31.3元，以31.34元開盤，貶值4.5分，呈現連9貶。

美國9月非農就業大增11.9萬人，明顯多於市場預期的5.1萬人，但失業率上升0.1個百分點至4.4%，為近四年高位。經濟數據顯示不確定性，令市場對聯準會（Fed）12月的降息預期呈現漂移。

