快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華揪伴 攻越南信貸

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華與台灣自動販賣機龍頭金雨企業在越南達成策略合作，透過金雨於越南20多個廠區的販賣機廣告推廣「CUB Vietnam App」數位信貸平台。圖為金雨企業董事長卓政懋（左二）、總經理卓政輿（左一）與國泰世華副總經理苗華本（右二）及胡志明市分行行長呂偉傑（右一）於分行合影。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華與台灣自動販賣機龍頭金雨企業在越南達成策略合作，透過金雨於越南20多個廠區的販賣機廣告推廣「CUB Vietnam App」數位信貸平台。圖為金雨企業董事長卓政懋（左二）、總經理卓政輿（左一）與國泰世華副總經理苗華本（右二）及胡志明市分行行長呂偉傑（右一）於分行合影。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行胡志明市分行近日與台灣自動販賣機龍頭—金雨企業股份有限公司（4503）達成策略合作，透過金雨在越南20多個廠區的自動販賣機體上布建廣告，推廣「CUB Vietnam App」數位信貸平台，為當地上萬名基層勞工提供便捷且可信賴的金融服務，展現台灣企業聯手深耕越南的金融創新力。

國泰世華深耕東南亞多年，近期於河內及胡志明市舉辦20周年感恩晚宴致謝客戶一路以來的支持，同時也承諾未來將更積極提供創新且安全的金融服務給更廣泛的客群。此次雙強合作，國泰世華旨在解決傳統金融服務對於工廠員工申請流程繁瑣、門檻高的痛點，將金雨企業及其合作夥伴廠區員工視為重點服務對象。

國泰世華在越南所推出「CUB Vietnam App」數位信貸平台，利用大數據分析簡化文件需求，實現快速審核與撥款。讓合作廠區員工可隨時隨地透過手機完成申請、進度查詢與還款等所有操作，最快於數小時內便可取得所需資金，體驗安全、便利的無紙化金融服務，該方案能夠提供更加便捷的申貸體驗，讓金融支持不再遙不可及。國泰世華於2024年推出「CUB Vietnam App」數位信貸平台，截至今年10月，「CUB Vietnam App」註冊用戶達64萬人，累計下載次數超過500萬次，成為越南台資銀行首家開辦全數位端到端消金業務的業者，更於2025年榮獲四項國際大獎肯定，樹立越南數位金融新標竿。

國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑表示：「此次與金雨企業的策略合作，是我們『數位化、區域化』策略在越南市場發展的重要里程碑。透過切入大型製造業的員工生態圈，我們不僅能擴大CUB Vietnam App的用戶基礎，更重要的是，我們為數萬名金雨合作廠區員工提供了一個穩定可靠的金融管道，真正落實了將金融科技帶入生活的承諾。」

金雨企業董事長卓政懋則指出：「員工及企業合作夥伴是金雨最寶貴的資產。我們很高興能與國泰世華銀行這樣具備國際視野和數位創新力的夥伴合作。這項專案將顯著提升我們合作廠區員工的生活品質和財務彈性，體現對員工的長期關懷，並助力建構一個更具向心力的企業環境，也可大幅拓展金雨在越南的服務點位，共創雙贏。」

越南 胡志明市 信貸

延伸閱讀

國泰世華銀＋金雨企業推CUB Vietnam App小額信貸 深化越南金融服務

越南中部持續降雨引發洪水 增至16死5失蹤

程泰拚墨西哥車用歐洲國防航太商機 亞崴越南、韓國設點

政策題材加持、Q3企業獲利飆升 越股穩健中長線向上

相關新聞

金管會 ESG 評鑑 明年出考題 檢視1,915家上市櫃永續表現

金管會昨（20）日宣布，2026年將首度推出「ESG評鑑」，全面檢視目前1,915家上市櫃公司在環境、社會與治理三面向的...

第3季國際收支 四個新高

央行昨（20）日公布第3季國際收支，在AI需求旺盛以及台積電、緯創等電子大廠赴海外直接投資增加和外資增持台股等因素下，2...

國泰金：台股樂觀指數上揚

台股昨（20）日大漲800餘點創史上第二大漲點，激勵投資人信心。國泰金控昨日公布11月國民經濟信心調查顯示，民眾對於景氣現況樂觀指數和展望樂觀指數皆走升...

國泰世華揪伴 攻越南信貸

國泰世華銀行胡志明市分行近日與台灣自動販賣機龍頭—金雨企業股份有限公司達成策略合作，透過金雨在越南20多個廠區的自動販賣...

玉山金擬注資三商壽170億

玉山金控董事長黃男州表示，玉山金控計劃對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，藉此協助這家目前受到監管限制的壽險業者重返正...

凱基壽接軌新制 發債200億

壽險公司持續發債厚實資本。凱基金旗下凱基人壽昨（20）日重訊宣布，董事會決議擬發行10年（含）以上累積次順位公司債，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。