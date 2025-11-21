快訊

10月新青安撥貸額 探次低

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

新青安房貸最新統計昨（20）日出爐，今年10月撥貸金額續降至271.7億元，續寫2023年8月開辦以來次低，月減2.4%；不過，10月受理戶數3,787戶已比9月止跌回溫，月增14.1%，終止連續六個月減少局面。

財政部國庫署昨日公布10月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料，其中，八大公股行庫10月受理戶數3,787戶、金額299.4億元，與9月相比，受理戶數及金額分別增加468戶及35.9億元；10月撥貸戶數3,439戶、金額271.7億元，比9月略減分別28戶及6.9億元，單月撥貸金額續創新青安上路以來次低。

檢視八大行庫10月受理新青安情形，其中，臺銀雖以單月受理903戶居冠，不過相較於上月已下滑142戶，成為八家行庫當中唯一月減；土銀以受理806戶居次，比上月增加55戶；合庫銀則以610戶排名第三，與上月相比也略增51戶。

其餘與9月相比，一銀受理戶數月增151戶、兆豐銀月增145戶、彰銀（2801）月增86戶、台企銀月增83戶、華銀則月增39戶。

新青安 青年

相關新聞

金管會 ESG 評鑑 明年出考題 檢視1,915家上市櫃永續表現

金管會昨（20）日宣布，2026年將首度推出「ESG評鑑」，全面檢視目前1,915家上市櫃公司在環境、社會與治理三面向的...

第3季國際收支 四個新高

央行昨（20）日公布第3季國際收支，在AI需求旺盛以及台積電、緯創等電子大廠赴海外直接投資增加和外資增持台股等因素下，2...

國泰金：台股樂觀指數上揚

台股昨（20）日大漲800餘點創史上第二大漲點，激勵投資人信心。國泰金控昨日公布11月國民經濟信心調查顯示，民眾對於景氣現況樂觀指數和展望樂觀指數皆走升...

國泰世華揪伴 攻越南信貸

國泰世華銀行胡志明市分行近日與台灣自動販賣機龍頭—金雨企業股份有限公司達成策略合作，透過金雨在越南20多個廠區的自動販賣...

玉山金擬注資三商壽170億

玉山金控董事長黃男州表示，玉山金控計劃對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，藉此協助這家目前受到監管限制的壽險業者重返正...

凱基壽接軌新制 發債200億

壽險公司持續發債厚實資本。凱基金旗下凱基人壽昨（20）日重訊宣布，董事會決議擬發行10年（含）以上累積次順位公司債，預計...

