10月新青安撥貸額 探次低

新青安房貸最新統計昨（20）日出爐，今年10月撥貸金額續降至271.7億元，續寫2023年8月開辦以來次低，月減2.4%；不過，10月受理戶數3,787戶已比9月止跌回溫，月增14.1%，終止連續六個月減少局面。

財政部國庫署昨日公布10月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料，其中，八大公股行庫10月受理戶數3,787戶、金額299.4億元，與9月相比，受理戶數及金額分別增加468戶及35.9億元；10月撥貸戶數3,439戶、金額271.7億元，比9月略減分別28戶及6.9億元，單月撥貸金額續創新青安上路以來次低。

檢視八大行庫10月受理新青安情形，其中，臺銀雖以單月受理903戶居冠，不過相較於上月已下滑142戶，成為八家行庫當中唯一月減；土銀以受理806戶居次，比上月增加55戶；合庫銀則以610戶排名第三，與上月相比也略增51戶。

其餘與9月相比，一銀受理戶數月增151戶、兆豐銀月增145戶、彰銀（2801）月增86戶、台企銀月增83戶、華銀則月增39戶。