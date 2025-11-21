快訊

國泰金：台股樂觀指數上揚

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台股昨（20）日大漲800餘點創史上第二大漲點，激勵投資人信心。國泰金控（2882）昨日公布11月國民經濟信心調查顯示，民眾對於景氣現況樂觀指數和展望樂觀指數皆走升，對於股市樂觀情緒上揚至30.9，對風險偏好指數則連續六個月走高，上升至20.0。

因9月Fed降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數也明顯走高。

房市則進入「冰河期」，民眾賣房意願下滑。國泰金控11月國民經濟信心調查顯示，本月民眾買房意願雖微幅上升至-43.4，已經是去年8月的-44.8以來相對高點，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，顯示買、賣房意願不同調，相較於股市的樂觀，房市寒冬仍未見轉向；另一方面，還有近半數的民眾認為明年不會調薪，薪資凍漲也可能影響到買房意願。

國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反映景氣仍呈成長態勢。國泰金11月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚；大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。

