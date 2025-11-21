凱基壽接軌新制 發債200億

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

壽險公司持續發債厚實資本。凱基金（2883）旗下凱基人壽昨（20）日重訊宣布，董事會決議擬發行10年（含）以上累積次順位公司債，預計發行總額上限為新台幣200億元，將依實際狀況需求一次或分次發行，藉此強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。

據了解，這是凱基人壽今年以來首次發行次順位公司債，此舉也被視作為明年接軌新制時所需的資本強度預先做準備。

根據公告內容指出，此次發行總額上限為新台幣200億元整或等值外幣；發行每張面額以新台幣100萬元整；發行價格依按票面金額十足發行；公司債發行期間將不超過15年（含15年）；至於發行利率，為增加發債彈性，以因應債券市場變化，授權董事長或其指定之人依據債券市場變化決定。

除了凱基人壽以外，壽險公司今年也紛紛卯起來發債，像是南山人壽今年分別於4月及5月發行新台幣無擔保累積次順位債，發行總額分別為50億元和100億元。

台幣 財務

