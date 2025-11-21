快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金擬注資三商壽170億

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，玉山金控計劃對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，藉此協助這家目前受到監管限制的壽險業者重返正軌。

玉山金控為完善金控版圖布局，日前宣布將收購三商美邦人壽。黃男州接受彭博資訊訪問時表示，三商美邦人壽資金缺口約新台幣200億元，為滿足主管機關資本適足率要求，玉山金控計劃2026及2027年對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，資金來源是今年獲利及未分配盈餘。

另一方面，玉山金控完成收購後也打算透過三商美邦人壽，在新加坡成立特殊目的公司（SPV），發行至少1億美元的次順位債券。黃男州表示，如果市況惡化導致這兩項計畫執行不如預期，玉山金控會考慮發行優先股增資。

由於投資反向指數股票型基金（ETF）失利而損失慘重，2022年下半年以來三商美邦人壽資本適足率一直低於200%的法定標準，導致業務受限。黃男州表示，目標是要用不到一半時間把資本適足率拉到250%以上。

黃男州看好三商美邦人壽明年將重返獲利，2027年則可望大爆發，因為屆時資本適足率將高於250%。黃男州表示，如果大環境變化不大，三商美邦人壽獲利三年內可望突破新台幣100億元，貢獻約兩成集團獲利。

玉山 台幣 主管

延伸閱讀

台股挑戰2萬8定心丸！13家金控10月成績單全都露 多頭給漲聲

玉山金（2884）跌不太下來「短空長多」是真的？達人：29.X元還會繼續買往下買

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

相關新聞

金管會 ESG 評鑑 明年出考題 檢視1,915家上市櫃永續表現

金管會昨（20）日宣布，2026年將首度推出「ESG評鑑」，全面檢視目前1,915家上市櫃公司在環境、社會與治理三面向的...

第3季國際收支 四個新高

央行昨（20）日公布第3季國際收支，在AI需求旺盛以及台積電、緯創等電子大廠赴海外直接投資增加和外資增持台股等因素下，2...

國泰金：台股樂觀指數上揚

台股昨（20）日大漲800餘點創史上第二大漲點，激勵投資人信心。國泰金控昨日公布11月國民經濟信心調查顯示，民眾對於景氣現況樂觀指數和展望樂觀指數皆走升...

國泰世華揪伴 攻越南信貸

國泰世華銀行胡志明市分行近日與台灣自動販賣機龍頭—金雨企業股份有限公司達成策略合作，透過金雨在越南20多個廠區的自動販賣...

玉山金擬注資三商壽170億

玉山金控董事長黃男州表示，玉山金控計劃對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，藉此協助這家目前受到監管限制的壽險業者重返正...

凱基壽接軌新制 發債200億

壽險公司持續發債厚實資本。凱基金旗下凱基人壽昨（20）日重訊宣布，董事會決議擬發行10年（含）以上累積次順位公司債，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。