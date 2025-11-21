玉山金擬注資三商壽170億

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，玉山金控計劃對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，藉此協助這家目前受到監管限制的壽險業者重返正軌。

玉山金控為完善金控版圖布局，日前宣布將收購三商美邦人壽。黃男州接受彭博資訊訪問時表示，三商美邦人壽資金缺口約新台幣200億元，為滿足主管機關資本適足率要求，玉山金控計劃2026及2027年對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，資金來源是今年獲利及未分配盈餘。

另一方面，玉山金控完成收購後也打算透過三商美邦人壽，在新加坡成立特殊目的公司（SPV），發行至少1億美元的次順位債券。黃男州表示，如果市況惡化導致這兩項計畫執行不如預期，玉山金控會考慮發行優先股增資。

由於投資反向指數股票型基金（ETF）失利而損失慘重，2022年下半年以來三商美邦人壽資本適足率一直低於200%的法定標準，導致業務受限。黃男州表示，目標是要用不到一半時間把資本適足率拉到250%以上。

黃男州看好三商美邦人壽明年將重返獲利，2027年則可望大爆發，因為屆時資本適足率將高於250%。黃男州表示，如果大環境變化不大，三商美邦人壽獲利三年內可望突破新台幣100億元，貢獻約兩成集團獲利。