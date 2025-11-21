快訊

第3季國際收支 四個新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

央行昨（20）日公布第3季國際收支，在AI需求旺盛以及台積電（2330）、緯創等電子大廠赴海外直接投資增加和外資增持台股等因素下，2025年第3季國際收支統計創四項單季新高紀錄。四項新高包括第3季經常帳順差458.4億美元、金融帳淨資產增加369.2億美元、商品收入1,543億美元和商品貿易順差498.3億美元。

第3季國際計收支順差為51.2億美元，累計前三季國際收支順差為210.3億美元。今年前三季經常帳順差1,122.4億美元為歷史同期新高，而金融帳淨資產增加832.6億美元，也創歷史同期新高。

