債券波動小就比較穩？研究顯示：分散布局優質股更穩

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

多數人一談到退休投資，直覺便是「拉高債券部位」。但「鉅亨買基金」提醒，過去被奉為準則「年紀愈大愈要保守」的建議，未必真正可靠。若以降低波動為唯一目標過度提高債券比重，不但無法有效提升安全性，反而可能讓資產在長期對抗通貨膨脹與長壽風險時力不從心，加速退休金提前見底。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，許多人認為債券波動小就比較穩，因此退休後會大幅提高債券配置，但這其實是最大迷思。真正會侵蝕退休生活的並非市場震盪，而是資產長期無法抵禦通膨、購買力逐年下滑。

張榮仁強調，退休最大的威脅並不是市場波動，而是「人在，錢卻先花完」。要讓退休金撐得久，關鍵不是一味降低波動，而是透過全球股票的有效分散，建立能與時間與通膨應對的資產實力。

鉅亨買基金指出，研究報告顯示，以債券為主的配置，有高達39%的人可能在過世前就用光資產；股六債四與目標日期基金也有近兩成機率資金不足。相反的，股票配置看似風險較高，尤其是全球股票策略，但提前用完的機率僅約7%，主要是因為企業獲利成長能維持長期購買力。

彭博資料回測顯示，過去20年全球主要股市的總報酬遠勝債券：台股平均年化報酬 12.7%、美股11.2%、全球股票9.4%，均大幅領先各類債券僅約2.8%至6.6%的表現。

張榮仁指出，全球股票與美股的相關性並不高，在不同景氣循環中能提供多元成長動能；當美國走弱時，其他市場往往仍具亮點。這種跨市場的全球化分散，比單純依賴債券更能降低退休資產的長期風險。

對於喜歡有現金流的退休族來說，股票型基金有配息級別的標的不多，該怎麼辦？張榮仁建議，透過「鉅亨自由Pay」的提領機制，一樣能打造固定現金流，不僅能自訂提領金額、比例與頻率，還能靈活調整「領與不領」的節奏。另外，由於是以資本利得進行提領，並非基金配息，因此也不會直接被視為配息收入而被課稅。

