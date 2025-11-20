國泰金控、國泰世華銀行摘「IDC 未來企業大獎」雙項殊榮

國泰金控（2882）持續深耕金融科技創新，再獲國際肯定，20日於全球知名顧問公司國際數據資訊（International Data Corporation, IDC）主辦的「IDC 2025未來企業大獎」頒獎典禮中榮獲雙項殊榮，包括國泰金控以自建的「生成式AI技術發展框架GAIA」榮獲「最佳生成式AI獎」；國泰世華銀行則以台灣金融業首座AI卓越中心獲頒「年度最佳AI卓越中心獎」，展現在生成式 AI 落地實踐與 AI 組織化治理上的領導地位。

國泰金控數據暨人工智慧發展部憑藉自主研發的「國泰生成式AI技術發展框架GAIA」，協助開發團隊快速建構應用，獲得「最佳生成式AI獎（Best in Artificial and Generative Intelligence）」。IDC AI 與自動化研究總監 Surjyadeb Goswami表示，在AI快速發展的環境下，國泰金控自建GAIA 架構，成功於企業內部推動生成式 AI落地，將「信任、生產力與敏捷力」融入數位核心，為亞太金融業樹立典範。

國泰金控透過GAIA架構達成四項重要成果，包括串接大型語言模型，打造出生成式 AI金融知識庫；整合GPT、Claude、Gemini 等閉源模型及 LLaMA、Mistral 等開源模型，建置具備多模態處理、流量平衡、自動備援與模型替換等優勢的模型中心（Model Hub），確保服務穩定並滿足多元金融場景的需求；推出員工 AI 自助開發平台，讓非技術背景的員工也能快速開發應用；以及自主研發AI 護欄，能依據業務情境動態調整規則，兼顧安全、合規與效率。目前 GAIA 已累計數十項應用案例，涵蓋前、中、後台場景，AI知識庫已開放 22 個部門使用，預計擴展至約 40 個部門。期望GAIA 成為金融業生成式 AI 的落地標竿，未來將持續提升服務品質與營運效率。

國泰世華銀行亦積極投入AI領域應用，從組織建置、策略規劃到技術架構全面推進。2024年國泰世華成立台灣金融業首座AI卓越中心（AI Center of Excellence, AI CoE），成功落地多項應用成果，獲IDC頒發「年度最佳AI卓越中心（Al CoE of the Year）」殊榮。AI CoE負責擘劃國泰世華的AI應用與策略藍圖，引領全行AI發展，並設有多個應用規劃小隊，專注AI應用開發與技術支援。在員工應用端，國泰世華率先推出員工自助開發平台與知識型AI助手，讓同仁無需撰寫程式，即可依業務需求自行開發AI 對話服務，目前已涵蓋法金、行銷、作業、人資等10多種場景、累計逾500名使用者，近三個月平台的對話次數更突破5,000次。

在客戶服務端，國泰世華優先推動「間接對客」應用場景，由同仁接收AI資訊並透過專業職能輔助判讀後，再提供客戶服務；而「直接對客」方面，國泰世華亦執行概念性驗證與多道試驗，以確保服務安全。國泰世華將持續運用新興科技深化金融服務體驗，關注AI技術發展和監管治理趨勢，拓展多元應用並積極跨界合作，持續為客戶與利害關係人提供完善的金融體驗。

國泰金控與國泰世華銀行將持續深化生成式 AI 技術與治理架構，強化跨部門協作與應用落地，並以開放合作的態度推動金融科技生態發展，引領台灣金融業數位轉型。