華南永昌證券冬季論壇登場 聚焦潛力產業

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
青松健康總經理周孟賢（左）、華南永昌證券董事長黃進明（中）、青松健康董事長陳謀（右）。圖／華南永昌證券提供
華南永昌證券於11月20日舉辦冬季產業趨勢暨企業論壇，以「雙強會面，各退一步，氣氛和緩，惟變數仍多」為主軸，解析美中領導人APEC會議後的局勢變化，論壇集結多家優質上市櫃公司與產業專家。

APEC會議後，雖然氣氛由緊轉緩，但貿易戰陰霾未散。美國聯準會（Fed）如預期降息，卻為十二月埋下伏筆，且隨國際關稅及政策變數仍多，產業呈現兩樣情，AI持續帶領科技產業前行，國內景氣燈號重返黃紅燈，但諸多傳統產業卻承受於關稅與成本壓力。

值此之際，華南永昌證券邀請國內多家企業分享產業觀察，電子類股包括：被動元件導電材料大廠勤凱科技、散熱產品領導廠建準、MicroLED 廠錼創科技-KY、石英頻率元件供應商台灣晶技、高速訊號傳輸晶片公司嘉雨思、汽車電子製造商怡利電。

為因應未來高齡化趨勢，特別邀請生技醫療從上、中、下游的公司分享產業觀點，邀請包括硼中子捕獲治療系統供應商禾榮科技、長照服務業者青松健康及連鎖藥局龍頭大樹藥局通路等。

專題論壇議題則橫跨AI、半導體、通訊、汽車電子與生醫，包括：TVG產業全製程、從5G向6G未來網路轉型、AR眼鏡推動AI落地應用的創新生態、伺服器水冷架構革新與散熱挑戰、HBM技術與AI發展概述、Micro LED於晶片光互聯的應用前景、外泌體再生醫療進展、台灣生醫從口腔修復到頭頸癌新療法，以及無人載具在國防創新與全球市場的雙應用等。

華南永昌證券長期整合投資研究與客戶服務資源，透過每日市場資訊、每月專題講座，以及企業拜訪、每季企業論壇等，為機構法人與投資人提供即時、精準且多元的投資參考，且交易系統服務多元，全流程專業高效，滿足投資人需求。本次論壇兼具深度與廣度，為客戶洞察市場、布局未來提供領先視野。

