金管會籲勿購買非法境外保單 恐涉刑責、理賠求助無門

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會今再度示警，非法境外保單以「便宜保費、高報酬」為誘因在社群猖獗，實為未經核准之外國保險公司銷售，甚至可能是假保單。

金管會提醒，一旦購買不僅無法受我國法律保障，理賠爭議更恐求助無門，相關招攬者還可能觸犯保險法、面臨刑責，呼籲民眾勿以身試法。

金管會指出，不肖業者常以資產管理公司、財務顧問為名，在社群平台兜售境外保單，並以「保費便宜」、「投資報酬率高」等話術吸睛，但產品多由未經金管會許可的外國保險公司銷售，甚至存在偽造風險。

民眾可從四徵兆辨識：保險公司名稱為英文、保單內容為英文、保費需以外幣支付，以及保單未載有合法備查文號。

金管會強調，境外保單具高度風險，包括理賠處理困難、資訊不透明、無我國法律保障、詐騙風險高，且不適用我國稅務優惠。若遇爭議，多需自行接觸海外公司，民眾恐完全無法獲得協助。

依《保險法》第167條之1規定，凡在國內代理、經紀或招攬境外保單者，最高可處三年以下有期徒刑，併科300萬元至2,000萬元罰金；情節重大者，保經代業者或銀行也可能被廢止許可。

金管會呼籲保險從業人員勿以身試法，民眾如發現具體事證，可向司法單位或金管會檢舉。

保險局副局長陳清源表示，金管會持續宣導是因境外保單常引發爭議，而主管機關無法提供協助，近來司法機關也多次詢問是否涉及非法銷售。

雖無法限制民眾自行購買海外保單，但「沒人推薦就不會去買」，因此必須從招攬端嚴格管理。

至於保經代業務員若在社群張貼境外保單資訊是否違法？陳清源說明，必須看是否具備推介、解說商品等招攬構成要件，將依個案認定。他再次強調，民眾應透過合法業者購買保單，可至保險局、產壽險公會或保發中心查詢核准商品，確保自身保障不打折。

保單 金管會 保險
相關新聞

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

對於全支付的詐團盜刷事件，銀行局今日首度對外說明全支付在17日所提出的重大偶發報告內容。銀行局副局長張嘉魁指出，全支付1...

新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低

財政部20日公布新青安10月統計數字，單月撥貸金額續降至271.7億元、月減2.4%，續寫2023年8月開辦以來次低；不...

美元指數回升！新台幣收最低價31.295元寫逾半年新低 收盤連八貶

外資今日回補台股逾百億元，但由於外資昨天是賣超台股，今天外資在外匯市場持續匯出，且美元指數偏強，再站上100 大關，新台...

8家壽險13張「百億神單」出爐 這張突破300億元大關

股市多頭，分紅與投資型保單銷售增溫，八家壽險業今年前十月誕生了13張「百億神單」；其中有七張是投資型商品、三張利變型商品...

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

為緩解限貸令，9月起鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但撥貸金額持續下滑，10月又續降至271.7億元，已經連兩月改寫次低紀...

保險安定基金不賠境外保單 金管會提醒民眾勿上當

金管會今日再度呼籲民眾勿買未經核准的境外保單，保險局副局長陳清源強調，不只民眾購買未經核准的境外保單會承受偽造等高風險，...

