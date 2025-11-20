金管會籲勿購買非法境外保單 恐涉刑責、理賠求助無門

金管會今再度示警，非法境外保單以「便宜保費、高報酬」為誘因在社群猖獗，實為未經核准之外國保險公司銷售，甚至可能是假保單。

金管會提醒，一旦購買不僅無法受我國法律保障，理賠爭議更恐求助無門，相關招攬者還可能觸犯保險法、面臨刑責，呼籲民眾勿以身試法。

金管會指出，不肖業者常以資產管理公司、財務顧問為名，在社群平台兜售境外保單，並以「保費便宜」、「投資報酬率高」等話術吸睛，但產品多由未經金管會許可的外國保險公司銷售，甚至存在偽造風險。

民眾可從四徵兆辨識：保險公司名稱為英文、保單內容為英文、保費需以外幣支付，以及保單未載有合法備查文號。

金管會強調，境外保單具高度風險，包括理賠處理困難、資訊不透明、無我國法律保障、詐騙風險高，且不適用我國稅務優惠。若遇爭議，多需自行接觸海外公司，民眾恐完全無法獲得協助。

依《保險法》第167條之1規定，凡在國內代理、經紀或招攬境外保單者，最高可處三年以下有期徒刑，併科300萬元至2,000萬元罰金；情節重大者，保經代業者或銀行也可能被廢止許可。

金管會呼籲保險從業人員勿以身試法，民眾如發現具體事證，可向司法單位或金管會檢舉。

保險局副局長陳清源表示，金管會持續宣導是因境外保單常引發爭議，而主管機關無法提供協助，近來司法機關也多次詢問是否涉及非法銷售。

雖無法限制民眾自行購買海外保單，但「沒人推薦就不會去買」，因此必須從招攬端嚴格管理。

至於保經代業務員若在社群張貼境外保單資訊是否違法？陳清源說明，必須看是否具備推介、解說商品等招攬構成要件，將依個案認定。他再次強調，民眾應透過合法業者購買保單，可至保險局、產壽險公會或保發中心查詢核准商品，確保自身保障不打折。